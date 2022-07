Aquest dijous, l’actriu i acròbata, Meri Rabassa, tornarà a actuar a les Fontetes, a la Massana, acompanyada per Miquel Carbonell. Sota el títol “Entreteixits”, proposen un espectacle de circ per a tots els públics, amb malabars, dansa del ventre i, com a plat fort, acrobàcies aèries.

A través d’una bucòlica mirada, els dos membres de la companyia Riguel, rescaten els codis del passat amb tendresa. L’actuació serà dins del cicle els “Dijous a la Fresca”, a les 20 h, a les Fontetes.