L’Alt Pirineu-Aran passarà dilluns a la fase 1 de desescalada

A partir de dilluns, les tres regions sanitàries de l’Alt Pirineu-Aran, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona passaran a la fase 1 de desescalada, com va proposar la Generalitat de Catalunya al Ministeri de Sanitat espanyol

El ministre Salvador Illa ho ha anunciat aquest divendres a la reunió telemàtica amb els representants de les comunitats. Segons Illa, es pot iniciar la segona etapa “gràcies al comportament dels ciutadans” amb un pla “que fem acollint el 83% de les propostes de les CCAA”. “Hem pres les decisions consensuades. Un 51% dels ciutadans espanyols poden passar a fase 1 dilluns.”

El ministre de Sanitat espanyol ha remarcat la importància que en aquesta desescalada haurà de complir la normativa d’higiene per consolidar el control de l’epidèmia del coronavirus. “Ara és més necessària que mai la disciplina social, la distància interpersonal, el rentat freqüent de les mans, la higiene i l’ús obligatori de mascaretes.” Illa ha dit que la setmana que ve es tornarà a fer una avaluació per veure quines zones poden canviar de fase.

El director de Centre de Coordinació d’Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que els criteris perquè una determinada zona pugui abandonar la fase 0 i passar a la 1 es valoren en conjunt.

Ha explicat que les decisions que s’han pres han provocat “discussions molt intenses” i que han prevalgut els criteris de valoració de la transmissió, de la gravetat dels casos i de la detecció i resposta davant dels contagis, entre d’altres criteris.

La proposta de la conselleria catalana

La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar dimecres que el pla de desconfinament a Catalunya era possible, però va dir que s’havia de fer de manera segura, consensuada i transparent.

L’informe que es va enviar a Madrid, aprovat pel Procicat, plantejava la desescalada de Catalunya cap a l’anomenada “nova normalitat” a partir de les nou regions sanitàries en què es divideix el territori en termes d’atenció sanitària.

Segons la proposta de la Generalitat, el dia 11 de maig, dilluns que ve, només estan preparades per passar a la fase 1 tres de les nou regions sanitàries que són les que estan en risc baix de rebrot de coronavirus. Es tracta de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i l’Alt Pirineu-Aran, com efectivament acabarà sent.

