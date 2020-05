La Diputació de Lleida destina a l’Alt Urgell més d’1,3 milions del seu pla de xoc per als ens locals

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el vicepresident Jordi Latorre han continuat aquest dijous la ronda de contactes telemàtics per explicar en detall el pla de xoc aprovat al ple del 24 d’abril passat i atendre les demandes i consultes que els consells comarcals i els ajuntaments puguin realitzar. En aquest cas, la reunió s’ha mantingut amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Com ja es va fent de forma habitual en els darrers dies, durant la trobada s’han exposat els eixos bàsics sobre els quals pivota aquest pla, que vol dotar de liquiditat i eficàcia econòmica ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per un valor total de 15 milions d’euros i que corresponen al Pla de Salut i Hàbits Saludables, i els plans de Cooperació Local i Comarcal de la Diputació davant la situació generada per la malaltia COVID-19.

Gósol, inclosa a la partida de l’Alt Urgell

En el cas de l’Alt Urgell, la suma dels tres plans suposen 1.314.885 € per a un total de 20 ajuntaments, tenint en compte que s’hi inclou el de Gósol, que pertany al Berguedà però que, pel que fa a la divisió provincial, forma part de la demarcació de Lleida. També s’hi inclou les 11 entitats menors descentralitzades i el mateix Consell Comarcal.

Pel que fa a d’altres comarques, l’Urgell rebrà 1.400.154 €, l’Alta Ribagorça 353.169 €, el Pla d’Urgell 1.136.581 €, el Pallars Jussà 876.348 €, la Noguera 1.789.149 €, el Pallars Sobirà 872.411 € i la comarca del Segrià 2.300.738 €. A banda d’aquestes quantitats, hi ha 415.000 € destinats específicament a despeses corrents de l’Ajuntament de Lleida, en matèria de Salut, Cooperació Municipal i Comarcal.

Joan Talarn ha destacat que aquests plans incorporen per primera vegada els criteris de discriminació positiva per a poblacions amb risc de despoblament i amb població envellida. El president ha aconsellat els alcaldes i alcaldesses que, tot i la senzillesa dissenyada per accedir a aquests ajuts, que es vetlli per la màxima exactitud de les justificacions de les despeses ordinàries amb motiu de la COVID-19.

Jordi Latorre ha recalcat que l’increment de les despeses municipals, combinades amb la reducció dels ingressos per les taxes ajornades, genera als ajuntaments una gran tensió de tresoreria. En aquest sentit, Latorre ha demanat als responsables municipals que aquests diners que ara rebran els “facin córrer” també amb celeritat “per poder liderar l’etapa post-COVID”.

Els tres plans es troben en fase d’exposició pública des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb les quantitats assignades a cada ens local en cada un dels tres plans. Ajuntaments, entitats menors descentralitzades i consells comarcals podran començar a formalitzar l’acceptació dels ajuts de Salut a partir del 18 de maig i fins al 29 de maig i els de Cooperació Local i Comarcal entre el 19 de maig i l’1 de juny.

Noves línies addicionals de subvencions

Talarn i Latorre han informat que en els propers plens s’avançaran les altres línies de subvencions previstes al pressupost del 2020, que ara també tindran en comú mecanismes que els facin més simples, àgils i de disponibilitat ràpida. També han recordat la modificació de les bases reguladores del Pla Extraordinari d’Inversions Locals (2017-2018), que compta amb un import de 13 M€; i de la modificació de les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida, amb 7,5 M€, de manera que s’atorgaran bestretes de fins al 75% dels projectes i les obres en curs sense haver d’esperar a la seva finalització, facilitant així incrementar la liquiditat dels municipis.

El calendari de reunions continua aquest dilluns vinent a la Segarra. La resta de reunions previstes són amb els consells comarcals de la Cerdanya (dia 12), les Garrigues (dia 13) i el Solsonès (dia 14) i amb el Conselh Generau d’Aran (dia 15). En el cas de la Cerdanya, tal com passa amb Gósol, la trobada s’adreça als 6 municipis de la comarca que depenen de la demarcació lleitadana.