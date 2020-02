L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha demanat al secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, la creació de la Taula Comarcal sobre la candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. L’equip de govern urgellenc (Junts i ERC), en resposta a una pregunta del grup municipal de la CUP, ha explicat que a través d’aquest òrgan esperen rebre més informació del projecte, si bé ha recordat que el consistori ja forma part des de fa temps de la Taula de Treball que coordina la proposta.

Al ple ordinari d’aquest mes de febrer, celebrat la setmana passada, el vicealcalde Francesc Viaplana va explicar que coincideixen amb la CUP en la necessitat de disposar de més informació sobre els detalls i el desenvolupament de la candidatura, “per poder-se posicionar en qualsevol sentit sobre aquest projecte”. Viaplana ha subratllat, en tot cas, que comparteixen l’essència i la filosofia de Pirineus-Barcelona 2030 “perquè es basa en fer uns Jocs sostenibles i que no comportin greuges al territori”, si bé matisa que “cal conèixer-ne més detalls”.

Sobre aquesta informació addicional, el representant de l’equip de govern ha avançat que quan rebin aquesta documentació no tindran “cap problema” a compartir-la amb els grups de l’oposició i amb la població de la Seu. Pel que fa a la Taula Comarcal, Viaplana ha detallat que ja en van demanar la creació en la recent reunió del nou pla País Viu, impulsat pel Govern per oferir una interlocució bilateral i sense intermediaris amb les comarques amb més risc de despoblació. Tot i que encara no hi ha data, el vicealcalde creu que aquesta nova reunió per constituir l’òrgan local de debat dels Jocs es farà aquest mateix mes de febrer.

La portaveu de la CUP, Xènia Antona, considera necessari disposar de tots els detalls de la candidatura olímpica perquè “és un projecte que ens involucra directament tant als regidors com a l’administració i a la ciutadania”. Per Antona, cal “ser partícips de tot el que suposa un projecte d’aquesta magnitud i amb tantes inversions”. Des de la CUP, que anteriorment ja s’ha pronunciat en contra d’acollir els Jocs Olímpics, consideren que “encara no se sap què suposarà directament pel territori” i rebutgen que les possibles inversions “vagi destinades a un turisme massiu i realitzat per empreses privades”, perquè creuen que això pot comportar que els beneficis no es quedin al territori.

La creació de taules comarcals ha estat impulsada per la Secretaria General de l’Esport per potenciar sinergies amb els representants de les administracions locals de les comarques pirinenques que podrien acollir competicions dels Jocs d’Hivern. La primera que s’ha creat és la del Pallars Sobirà, que es va constituir aquest desembre passat. Des d’aquesta comarca s’han mostrat molt interessats a implicar-se en el projecte i formar-ne part.