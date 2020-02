La companyia PEUSA ha avançat aquest febrer la compensació d’excedents d’autoconsum, amb 5 cèntims per kWh, per als seus clients que aposten per aquesta opció. La mesura serà obligatòria a partir de l’1 de març de 2020 per a totes les comercialitzadores.

Segons ha explicat l’empresa urgellenca en un comunicat, la compensació s’aplica a l’energia extra que generen les plaques solars d’autoconsum, tant als clients particulars com a petites i mitjanes empreses i a indústries. Aquesta nova mesura ofereix la possibilitat d’aprofitar els kilowatts produïts mitjançant plaques d’autoconsum d’energia i que no ha consumit l’usuari propietari de les plaques. El procediment consisteix a tornar a abocar l’energia extra a la xarxa comú perquè se’n puguin beneficiar d’altres usuaris. La principal conseqüència és que es redueix la factura de l’electricitat del propietari de les plaques solars d’autoconsum.

La compensació busca incentivar la instal·lació de plaques solars en cases particulars i empreses, gràcies a que es garanteix un descompte que es mostra de manera clara a la factura periòdica. Des de PEUSA destaquen que aquesta opciós “ja és una realitat disponible”. En tots els casos, la compensació d’excedents s’aplicarà amb independència de l’empresa que hagi dut a terme la instal·lació. Per tant, no és imprescindible que la instal·lació hagi estat duta a terme per part de PEUSA.

Aquesta mesura forma part de l’estratègia de la companyia pirinenca, des de fa més d’un segle, per “produir, distribuir i comercialitar energia 100% renovable“. En aquesta línia, han impulsat la posada en marxa d’infraestructures d’autoconsum al Pirineu i han estat pioners en la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics al Pirineu, amb l’existència actualment de dos punts a la Seu i un a Martinet. A aquestes novetats hi van afegir el setembre passat la comercialització de gas natural, tant a clients domèstics com a empreses i indústries, i una major implicació en el territori amb la col·laboració en activitats esportives, populars i professionals per tal d’”oferir un servei cada vegada més global”.