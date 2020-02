El servei gratuït del Funibus reprendrà de nou la circulació habitual pel centre de la vila d’Encamp. Els dos busos realitzaran el mateix recorregut i en el cas que el Funicamp estigui tancat el servei del Funibus no interromprà el servei.

La parada de la Plaça de Sant Miquel té una senyalització provisional i es trobarà entre la passarel·la del Complex i l’entrada de l’aparcament.

La parada de Prat del Genil s’ha desplaçat uns metres endavant, al costat de Cal Notari, amb una nova estructura de corten en procés de finalització.

Horaris del servei de FUNIBUS:

Servei ininterromput de les 8.30h a 18.00h (darrera sortida del Funicamp).

Parades segons trajecte:

SENTIT SUD A NORD SENTIT NORD A SUD Valira Nova

Prada de Moles

Riu Blanc

La Molina

Prat del Genil

Comú d’Encamp

Els Pastoressos

Els Pialassos

Cruïlla Funicamp Cruïlla Cortals Funicamp

El Tirader

Els Pastoressos

Rosaleda

Plaça St. Miquel

La Molina

Riu Blanc

Prada de Moles

Valira Nova

Gratuïtat de la primera hora d’estacionament

Tant a l’aparcament de Sant Miquel com al de Prat de l’Areny es manté la primera hora gratuïta d’estacionament per tal de facilitar l’accés als comerços i serveis i evitar els aparcaments en zones no habilitades.