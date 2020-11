L’Ajuntament de la Seu estudia la creació d’un ‘Hub’ tecnològic a la Ciutadella de Castellciutat

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat una modificació de crèdit que, entre d’altres punts, inclou una partida per elaborar un estudi sobre la possible creació d’un ‘Hub’ tecnològic a la Ciutadella de Castellciutat. És a dir, un espai que té per objectiu acollir empreses i projectes del sector tecnològic tot facilitant eines perquè s’hi instal·lin. Així ho va exposar el vicealcalde de la Seu, Francesc Viaplana. Aquesta és una de les possibilitats sobre les quals treballa actualment el consistori de cara a donar sortida a l’actual estat de desús d’aquest antic recinte militar, que és de propietat municipal des de l’any 1993.

Aquest expedient es va aprovar amb el vot favorable de l’equip de govern (Junts i ERC), mentre que Compromís hi va votar en contra i la CUP es va abstenir. Tot i mostrar-se a favor d’alguns dels punts, com és el cas d’aquest projecte de ‘Hub’, els dos grups de l’oposició van expressar dubtes sobre la proposta. El portaveu de Compromís, Joan Barrera, lamenta que ara calgui fer un nou estudi sobre què fer amb la Ciutadella i creu que hi cal una reflexió més profunda. Barrera recorda que de moment “ni tan sols s’ha netejat” l’espai ni tampoc s’hi ha posat tanques al perímetre. Alhora, considera que el projecte d’usos de l’antic recinte militar hauria de ser “més integral” i contemplar d’altres possibilitats, entre les quals esmenta espais de formació i de treball ocupacional o bé nous habitatges.

També amb relació amb aquest indret, al final del ple, Compromís va reiterar la petició d’una actuació “urgent” a la Ciutadella per aturar els episodis de vandalisme o de trobades incontrolades de grups que pateix de manera periòdica. El regidor Àngel Rúbio va explicar que, arran de la visita que el grup municipal va fer-hi ara fa pocs dies, han pogut constatar que la finca està “en un estat de devastació total” perquè “està totalment saquejat i destruït, tant allò que van deixar els militars com el que va deixar Joviat”. Rúbio assegura que “no existeix ni una sola cosa que es pogués trencar i que no s’hagi trencat, pel sol fet de destruir, com ara portes, vidres, finestres, sostres o plaques”. I hi afegeix que “fins i tot les instal·lacions elèctriques han estat arrencades per robar-ne el fil de coure”.

Per tot plegat, Compromís considera que “urgeix que la tanca perimetral sigui reparada en aquells llocs on estigui trencada”. Alhora, demanen crear una taula de treball que defineixi un sistema per vigilar i impedir l’accés d’intrusos a la Ciutadella mentre no es decideix quin ús final se li dóna.

L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, va reconèixer l’estat de degradació que pateix actualment aquest espai, però va demanar que, a banda de denunciar-ho públicament, tothom qui detecti alguna actuació incívica -com poden ser les botellades- avisi immediatament amb una trucada a la Policia Municipal per tal que s’hi pugui intervenir, ja sigui tramitant les possibles multes i expedients o bé dispersant els autors.

Fàbrega coincideix amb Rúbio en la necessitat de, com a mínim, solucionar el tancament del perímetre de la Ciutadella per impedir-hi l’accés, atès que en el context actual les reunions de persones que s’hi produeixen suposen també un risc pel que fa a la transmissió comunitària del coronavirus. El consistori té previst parlar-ne amb CEVASA per tal que aquesta actuació es faci com més ràpid millor. L’abril de 2019, el ple de l’Ajuntament de la Seu va aprovar la modificació del conveni existent amb CEVASA per fer possible la urbanització de l’antiga caserna. La revisió de l’acord establia els drets i deures tant de l’Ajuntament com de l’empresa, la qual ha d’assumir també l’obertura d’un nou vial d’accés al poble des de la carretera N-260, passant pel costat del cementiri. Segons aquell document, la immobiliària també té el deure de sanejar l’espai i enderrocar els edificis en mal estat.