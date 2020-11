La fabricació de vehicles elèctrics serà tan econòmica com la dels de combustió el 2024

Un recent estudi de la financera suïssa UBS pronostica que la fabricació de vehicles elèctrics costarà el mateix que els de combustió el 2024. Un dels principals factors que fan incrementar el preu d’aquests automòbils recau en les bateries, ja que suposen fins al 40% del cost d’un vehicle elèctric.

D’aquesta manera, un estudi recollit per The Guardian analitza les bateries que utilitzen els set principals fabricants més importants del sector de l’automoció. El text assenyala que per assolir aquest objectiu caldrà que els preus de les bateries se situïn per sota dels 100 dòlars per kWh, una barrera que els analistes creuen que se superarà el 2022, però ja hi ha fabricants com Tesla que estan molt a prop d’aconseguir-ho.

Així doncs, de cara al 2022, els analistes pronostiquen que el sobrecost que implica fabricar un vehicle elèctric en comparació a un de combustió sigui només de 1.600 euros. Actualment, i a tall d’exemple, un Volskwagen Golf 8 té un preu de 28.000 euros, mentre que la seva versió elèctrica, el Volskwagen ID.3, es ven a partir dels 36.000 euros.

Cal destacar que aquesta disminució en el preu de la bateria repercutiria també, i de manera inevitable, en la reducció dels preus dels vehicles híbrids.