Com prevenir els refredats de l’hivern

L’arribada de la tardor i el canvi de temperatures que comencem a experimentar en aquesta època, sol ser el senyal d’alerta davant possibles refredats. Amb la pandèmia provocada pel Coronavirus, molts d’aquests consells han passat a formar part de la nostra rutina, i la veritat és que seguir-los ens ajudaran a protegir-nos també del refredat i la grip.

A causa de la situació actual, enguany és quan més hem de posar en pràctica aquestes recomanacions, per a evitar contagiar-nos per Covid, i per a no saturar els hospitals amb malalties similars quant a símptomes.

Deixem alguns consells per a evitar els refredats de l’hivern:

• Rentar-nos les mans amb freqüència: en els últims mesos no hem deixat de sentir-ho i la veritat és que és una de les mesures més efectives per a tota mena de virus i bacteris. Sempre amb aigua i sabó!

• Evitar tocar-se la cara: Els ulls, el nas o la boca són els llocs pels quals els virus accedeixen al nostre organisme, com menys acostem les nostres mans a ells, millor (sobretot si no ens hem rentat les mans).

• Extremar la neteja amb aquells dispositius o objectes que compartim: sobretot en llocs de treball o elements de gran ús (interruptors, poms, etc.).

• Mantenir la distància amb persones malaltes: Mantenir la distància evitarà que les partícules de virus que expulsi la persona malalta entrin en el nostre organisme.

• Vida saludable: mantenir-nos en forma, dormir prou i cuidar la nostra alimentació sempre ajudarà a tenir un sistema immunològic enfortit i, per tant, ens farà més forts contra les possibles infeccions.

• Tabac i alcohol: són productes que afebleixen el sistema immunitari.

• Ventilar amb freqüència: és important renovar l’aire del nostre habitatge o lloc de treball, evitant que els virus quedin suspesos en l’ambient.

L’ús de la màscara al qual ens obliga la Covid, indirectament també ens ajudarà a evitar refredats comuns i grip. Usar mascareta és una forma eficaç de tenir una barrera enfront de les partícules de virus que puguin expulsar altres persones contagiades.