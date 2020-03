En el context de la decisió d’elevar del pla d’emergències PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, amb motiu del coronavirus SAR-CoV-2 a Catalunya i en atenció a les mesures que es vagin adoptant per les autoritats sanitàries, s’adopten mesures específiques a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la resta d’equipaments municipals.

Així, es determina:

Cada servei municipal realitzarà torns per fomentar el teletreball des de casa i permetre la cura d’infants i gent gran dependent.

S’habilita el correu electrònic tramits_oac@aj-laseu.cat i el telèfon de l’ajuntament 973 350 000 , per a poder fer tots els tràmits, incloent la presentació d’instàncies, ja que l’atenció presencial serà mínima.

S'ha reforçat la neteja de tots els equipaments i instal·lacions municipals.

L’Oficina de Turisme Seu, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i la sala d’exposicions ‘la Cuina’ queden tancats al públic.

D’altra banda, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell aconsella a tota la ciutadania quedar-se a casa i agraeix la comprensió de totes aquestes mesures, que no són de bon grat, però representen un benefici per la salut de tots i totes, sobretot, per a les persones més vulnerables.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, manifesta que “malgrat que la situació és complexa, cal mantenir la calma i seguir tots els consells que dóna el Departament de Salut. Esperem que amb les mesures aplicades i la col·laboració de tota la ciutadania puguem anar tornant a la normalitat”.

Des de l’Ajuntament urgellenc es vol fer arribar un agraïment molt sincer a tot el personal sanitari per la seva feina.