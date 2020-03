El Comú d’Andorra la Vella, seguint les mesures de contenció de la transmissió del COVID-19 decretades ahir a la nit pel Govern amb l’objectiu d’evitar la propagació de la malaltia i de protegir els col·lectius més vulnerables, tancarà diversos serveis, en especial, aquells que impliquen els col·lectius més vulnerables.

Així doncs, les cases pairals, el servei de menjador del Calones i les activitats per a la gent gran (cursos i tallers) queden ja tancats des d’avui, divendres. Amb tot, als usuaris del menjador se’ls ha ofert la possibilitat de, en cas que no hagin pogut aprovisionar-se d’aliments per a aquests dies, dur-los l’àpat del dinar a domicili. El servei a domicili per a les persones que l’utilitzen regularment (actualment en són 5) no s’interromprà. Des de primera hora del matí el departament de Social s’està posant en contacte amb els usuaris per informar-los de la situació i per recordar-los la recomanació de l’autoritat sanitària que, per la seva protecció, es quedin a casa. El departament de Social del Comú respondrà a tots els dubtes que plantegin els usuaris per via telefònica al 730 020.

Les escoles bressol comunals Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma, el casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma, de la seva banda, suspenen l’activitat a partir de dilluns vinent, 16 de març, de manera temporal i fins a nova ordre. Es recomana, però, que ja des d’avui, en la mesura del possible, no es duguin els infants als centres, tot i que s’hi ofereix el servei de permanència, donada la poca anticipació amb què s’ha avisat a les famílies.

Les instal·lacions esportives de gestió comunal i totes les activitats que s’hi duen a terme, de la mateixa manera, queden tancades a partir d’avui mateix. Tant el Centre esportiu dels Serradells com la Sala polivalent de la plaça del Poble i l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, a excepció de la pista exterior d’atletisme en tractar-se d’un espai obert, es tanquen al públic fins a nou avís.

En la mateixa línia, totes les activitats que es duen a terme al Centre Cultural La Llacuna (Institut de Música, Escola d’Art, Aula de teatre i dansa i cursos i tallers per a la gent gran) queden de moment anul·lades. També se suspenen totes les activitats programades al Teatre Comunal (el Comú retornarà els imports de les entrades adquirides) i a les sales del Centre que el Comú cedeix a les entitats. Les oficines de La Llacuna, de totes maneres, resten obertes i el personal hi seguirà treballant fent tasques administratives. La mateixa situació es repetirà al servei de Joventut La Central, situat al Parc Central, que també suspèn el servei d’atenció als usuaris, malgrat que el personal hi seguirà a les oficines.

El servei de Tràmits de Casa Comuna seguirà en funcionament amb l’horari habitual (de 8 a 17 hores), adoptant-se mesures preventives.

El Comú, d’altra banda, ha mobilitzat la seixantena d’efectius del Servei de Circulació. Per ara, es funcionarà amb normalitat amb el personal previst per a una jornada normal però s’ha sol·licitat que tots els efectius estiguin localitzables per requerir-los, en cas que sigui necessari.

També, i complint el que ha establert el Govern per contenir la propagació del COVID-19, a partir de demà dissabte, s’anul·len totes les activitats lúdiques, culturals i esportives que s’havien previst en instal·lacions comunals, ja sigui programades per part del Comú com per entitats i empreses privades. El Comú ja informarà convenientment de la devolució de les entrades.

El Comú d’Andorra la Vella ha demanat a tot el seu personal que, en cas que notin algun símptoma de febre i/o tos, ho notifiqui al seu superior jeràrquic i es posi en contacte amb les autoritats sanitàries perquè els indiquin com han de procedir.

Pel que fa al transport públic, a partir de dilluns vinent, 16 de març, es doblarà el número de busos comunals per aplicar la mesura establerta pel Govern, segons la qual els autobusos han d’operar amb un 30 per cent de la seva capacitat per tal de respectar la distància física recomanada, i poder oferir el servei de manera òptima. En els propers dies el servei fix s’adaptarà en funció de la demanda que hi hagi d’usuaris.

Des de primera hora del matí s’han coordinat totes les accions i mesures de desplegament del decret del Govern.