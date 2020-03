La Junta de Presidents ha acordat suspèn la seva activitat parlamentària durant 15 dies, concretament fins al 30 de març. Arribada aquesta data es valorarà si allargar la suspensió en funció de com evolucioni la situació pel que fa a l’afectació que viu el país relacionada amb el COVID-19.

Tots els actes del Consell General han quedat suspesos, incloses les sessions parlamentàries, el Consell de Joves, l’acte de la Constitució, reunions i viatges fora d’Andorra. Només es faran, i amb totes les mesures de control i prevenció escaients, sessions que puguin ser necessàries per adoptar mesures urgents amb relació al COVID-19.

Pel que fa a la resta, l’activitat queda restringida al mínim i es fa una clara aposta pel teletreball.

Demòcrates d’Andorra es posa a disposició del Govern per al que sigui necessari en les accions per frenar la propagació del COVID-19. A la vegada, Demòcrates fa una crida a la ciutadania perquè, en la mesura del possible, prengui accions similars i s’alineï amb les mesures preventives que ha activat el Govern. Tant pel que fa a l’activitat laboral com la familiar. Els infants han de restar a les seves llars sempre que sigui possible i evitar espais tancats amb un volum important de persones, situació que s’ha de fer extensiva, amb més cura encara, cap a les persones grans.

També insta a informar-se de l’evolució de la situació a través de canals institucionals, així com evitar la propagació de notícies no contrastades que puguin causar alarma innecessària.

“Som conscients que som davant una situació excepcional i, tot i que cal apel·lar a la calma, és necessari també cohesió, responsabilitat i solidaritat per tal reduir al mínim possible l’impacte del COVID-19 i les repercussions que genera al país en tots els àmbits. Som davant una emergència global i és necessària la implicació de tothom, independentment del grup o color polític”, conclou en un comunicat Demòcrates per Andorra.