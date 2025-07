L’Ajuntament de la Seu adquirirà un edifici al carrer dels Canonges per a fer-hi habitatges de lloguer assequible

L’edifici Bonayre-2 al carrer dels Canonges (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat recentment adquirir directament l’edifici Bonayre-2, SL, situat al carrer dels Canonges, número 7, actualment deshabitat, amb l’objectiu de fer-hi habitatges de lloguer assequible. L’adquisició d’aquest immoble, situat al bell mig del centre històric de la Seu, té un cost un total de 180.000 euros.

El regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu, Jordi Mas, explica al respecte que “amb aquest primer pas per a comprar aquest edifici, es vol donar compliment amb el compromís adquirit per l’equip de govern de l’Ajuntament per a posar a disposició d’habitatge de lloguer assequible a la ciutadania”. Mas afegeix que aquesta inversió en habitatge al bell mig del centre històric “també té com a objectiu donar vida i dinamisme al carrer dels Canonges”.





L’edifici

Aquest edifici, construït l’any 2010, té una superfície total construïda de 592m2. Està format per una planta soterrània, una planta baixa per a 2 locals, 3 plantes de pis destinades a habitatge, amb un total de 7 habitatges, i 1 planta altell sense ús.

L’edifici necessitarà treballs de manteniment com la neteja general de tot l’edifici, la rehabilitació de la coberta, l’actualització de totes les instal·lacions (electricitat, sanejament, aigua potable, calefacció, telecomunicacions, ventilacions, etc.), instal·lació contra incendis, instal·lació d’un ascensor, obres interiors en cuines i banys, obres interiors d’anivellació i de revestiments, fusteries interiors i exteriors, pintura general de l’edifici i repassos de façana.