Es posen en marxa les noves línies del transport públic nacional amb més cobertura territorial i més rapidesa

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné (SFGA)

Aquest dilluns, 7 de juliol, s’han posat en marxa les noves línies del transport públic nacional amb la clara voluntat de millorar el servei que fins ara s’estava oferint. Els canvis impulsats són fruit del procés participatiu que el Govern va dur a terme fa uns mesos i també responen a la necessitat d’optimitzar el servei per a oferir millor cobertura territorial, amb connexions més directes per a donar una millor resposta a l’interès general.

“Els canvis impulsats permetran continuar absorbint una demanda creixent i donar un millor servei”, ha destacat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant l’atenció als mitjans, on ha explicat que la primera jornada amb les noves línies en marxa s’està desenvolupant sense incidències destacables. Així, i per tal d’acompanyar a aquells ciutadans en el canvi, els tècnics de la secretaria d’Estat s’han desplegat arreu del territori per a poder informar de les novetats. Forné ha demanat “confiança i paciència” amb els canvis que s’han impulsat perquè permeten “millorar el servei i premiar l’interès general”.





Més cobertura territorial i més rapidesa

Entrant al detall, un dels canvis més substancials és la transformació de les línies que connecten amb el Pas de la Casa, Soldeu i Ordino com a línies exprés. Així, l’L6 (Ordino) passa per la CG-1 i pel túnel dels Dos Valires quan connecta el centre amb la parròquia ordinenca, i s’atura al carrer Na Maria Pla de baixada per a donar servei a la zona central del país. Per la seva part, la línia de Soldeu (L3) també transcorre per la CG-1 i per la variant d’Encamp, mentre que la del Pas de la Casa (L4) passa per la CG-1 i per l’interior de la població d’Encamp, amb un menor nombre de parades que l’L2 per a donar servei també a la població encampadana.

Aquests canvis permeten crear una nova parada d’interconnexió a la central de FEDA, que uneix la vall del Nord (Ordino/la Massana) i la vall d’Orient (Encamp/Canillo) sense haver de baixar a Andorra la Vella. Així, els usuaris disposen d’una connexió més àgil i amb un temps de trajecte total molt inferior a l’actual.

Una altra novetat destacable és la creació de la nova línia L7 que té com a destí final la Massana. Aquest nou servei permet donar cobertura als usuaris que es mouen per la vall Central i també oferir un servei extra amb aquesta parròquia. A més, també s’ha establert que l’L6 arribi de forma permanent fins a la Cortinada per a donar resposta a la demanda creixent d’aquella zona. Pel seu torn, l’L1 i la línia exprés de Sant Julià de Lòria no han vist variades les línies de pas. Mentre que l’L2 manté el trajecte i la freqüència, però s’afegeix la parada de la Grau en sentit baixada. Tot i això, cal recordar que actualment el trajecte es veu modificat en sentit sud a causa de les obres que s’estan duent a terme al Pont de París.





On es pot trobar el recorregut i parades de les noves línies?

El Govern ha posat a disposició de la ciutadania, a través de múltiples canals, la informació relativa a les noves línies de bus i també ha impulsat una campanya informativa. A la web www.bus.ad es pot trobar tota la informació actualitzada al moment de totes les línies de bus. A més, també està a l’abast de tothom un llibret informatiu amb detalls sobre el mapa d’on passen les línies de bus per cada parròquia i també les diverses parades amb connexions amb altres línies. També s’ha posat a disposició de tota la ciutadania un mapa d’Andorra on hi ha ubicades, sobre terreny, totes les línies i parades per tal de transmetre la informació de la forma més pedagògica possible. Finalment, cal recordar que a través de l’aplicació Mou-te es pot accedir a l’abonament gratuït i també consultar els trajectes i parades dels autobusos en temps real.