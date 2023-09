L’AGIA no creu que les mesures per a aturar l’especulació immobiliària funcionin

Un pis buit. Foto de Curtis Adams de Pexels

L’AGIA vaticina que la moratòria aprovada pel Govern fa uns dies no tindrà cap efecte positiu en l’estabilització del preu del lloguer. L’executiu va anunciar un gravamen del 10% les persones físiques i empreses de fora que vulguin invertir en el sector de la construcció d’immobles de compra. Mentre el Consell General no aprovi aquest gravamen se suspendran temporalment aquestes inversions per a evitar l’efecte crida. Des del Col·legi d’Agents Immobiliaris asseguren que igual que la resta d’iniciatives en el mateix sentit el seu efecte serà nul.

El president dels immobiliaris ha lamentat que no hagin estat consultats abans d’aplicar la iniciativa, tot i que fa unes setmanes es van reunir amb la ministra Conxita Marsol. “No hem tingut fil directe amb el ministeri corresponent i per conseqüent només podem parlar del que s’ha llegit als mitjans de comunicació”, ha explicat Casellas.

La majoria dels clients que gestionen els associats, segons Casella, són estrangers i volen un habitatge com a primera o segona residència; per tant, no per a especular. Per a l’AGIA la manca d’habitatge de lloguer es deu al creixement del país els darrers anys i només es pot afrontar amb la construcció d’habitatge social. El president de l’associació, detalla que “per culpa de la demanda creixent, només cal veure que aquest últim any la població ha crescut amb més de 2.000 persones.”

Des de l’AGIA asseguren que l’experiència en altres països demostra que les intervencions al mercat immobiliari sempre tenen conseqüències negatives.





Conxita Marsol

La taxa que gravarà la inversió estrangera en immobles podria excloure la que es destini a fer pisos de lloguer. El Govern s’ha compromès a estudiar-ho durant la sessió de Consell General on s’ha aprovat, amb el vot en contra d’Andorra Endavant, la suspensió per tres mesos de la inversió estrangera al sector. La ministra Conxita Marsol assenyala que “potser podem fer una taxa que, en parlarem, que no afecti als que venen a fer inversió estrangera en pisos de lloguer. Hem de veure les maneres. Però és veritat que ha tensionat molt el mercat aquest tipus d’inversió, sobretot l’especulativa”.