Lliga Catalana: BC Andorra 84 – Bàsquet Girona 89

El jugador tricolor Somogyi entrant a cistella (BC Andorra)

El BC Andorra tenia avui dijous, al Pavelló del Govern, un nou partit per tal de preparar l’assalt a l’ACB. Avui, però, hi havia en joc poder lluitar per un títol si s’aconseguia el passi a la final de La Lliga Catalana. S’ha enfrontat al Bàsquet Girona i el matx ha finalitzat amb el resultat de 84 a 89 per als visitants. La lliga és a tocar i cal agafar ritme de competició.

Un factor que ha tingut en contra el conjunt tricolor és que en aquest període de rodatge no ha pogut disposar de la totalitat de la plantilla, trobant-se absents, per compromisos de selecció o lesió, diversos jugadors importants.

El fet que l’entrenador, Natxo Lezcano, no hagi pogut comptar amb tots els seus efectius s’ha notat en els encontres de preparació. Tot i això, hi ha hagut una bona actitud per part dels jugadors disponibles. Avui mateix, davant del Girona, s’ha aconseguit mantenir la igualtat en els trams més decisius del matx. En el primer quart, el resultat ha estat de 15 a 21 per als gironins. El segon quart finalitzava 36 a 41 també a favor dels catalans. Després del descans, en acabar el tercer període, el marcador assenyalava un 51 a 54, mantenint-se aquesta igualtat.

El BC Andorra ha arribat a empatar el partit posant el lluminós en un 62 a 62 a manca de 5:20 per al final del partit. A 56 segons per a la conclusió, el resultat seguia ajustadíssim amb empat a 71. S’ha avançat en els últims instants l’equip del Principat 74 a 71, però el Bàsquet Girona ha clavat un triple per a empatar el duel. Amb 20 segons de possessió, l’Andorra no ha pogut sentenciar i s’ha anat a la pròrroga (74 a 74).

L’inici del temps extra no ha provat al BC Andorra perquè els gironins s’han posat 74 a 78. Malgrat això, els tricolors s’han reactivat i, mancant un minut, el resultat era de 84 a 84. Ha estat un toc d’atenció per als catalans que, immediatament, han reaccionat amb un triple que ha fet molt mal als del Principat. A la següent jugada els de Lezcano no han estat encertats i els visitants recuperaven la pilota per a anotar dos punts més. L’avantatge, amb el poc temps que quedava, era ja insalvable. Al final, derrota 84 a 89 amb opcions d’haver pogut guanyar fins al darrer sospir.