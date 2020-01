Les comissions bancàries, que sovint en consideren abusives, i errors de càlcul en les despeses de les comunitats de veïns son de les principals queixes dels consumidors. Per això l’ACU encarregarà un informe jurídic sobre les comissions i proposa que empreses externes auditin els comptes de les comunitats.

El president de l’ACU ha reiterat la preocupació per les comissions que els bancs apliquen als clients. Per això Lluís Ferreira vol fer un seguiment per comprovar si s’ajusten a la normativa legal vigent. L’entitat ha encarregat un informe jurídic sobre aquesta qüestió que a l’abril, aproximadament, hauria d’estar acabat.

També té previst presentar una proposta a l’AGIA i als organismes oficials perquè els comptes de les comunitats de veïns siguin auditats per empreses externes. Han notat moltes mancances, com per exemple en les despeses de calefacció, però n’hi ha d’altres.

L’entitat s’ofereix per col·laborar en la implantació.