Vivim en la cultura de la imatge. Constantment volem oferir la millor versió de nosaltres mateixos quan en realitat sabem que la versió més típica d’un ésser humà a Europa porta lleganyes i va en pijama.

Xarxes socials com Instagram, la plataforma de la imatge per excel·lència, no fan una altra cosa que augmentar la nostra ansietat per semblar perfectes. Almenys això és el que es desprèn de les dues guies publicades per Instagram que persegueixen fomentar un ús més sa de la xarxa social.

Elaborades en col·laboració amb la Fundació JED, aquestes dues guies dirigides a pares i als seus fills volen servir perquè aquests últims –encara que també els seus pares- entenguin que no tot el que veuen en la xarxa social d’altres usuaris és la realitat. Segons ha explicat Europa Press referint-se a aquestes guies, el que es persegueix és “reconèixer que el que veus publicat per uns altres és només una part de la seva història”, és a dir, que “un sol vídeo o una sola publicació rares vegades reflecteixen tot el que succeeix darrere d’escena”. Per tant el que pretenen aquests documents és oferir eines per a entendre que els usuaris normalment publiquen allò que els deixa com a éssers perfectes i que per tant no hem de donar-nos cops contra un mur perquè la nostra vida no s’assembla a la de les persones a les que seguim ja que, probablement, aquestes persones no viuran tampoc vides idíl·liques.