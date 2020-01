Vaig mirar internet el més buscat en Google en 2019. I vaig trobar un vídeo fet pel propi Google que crec que val la pena veure i per descomptat comentar. Comença dient alguna cosa com que “en temps d’incertesa el món busca herois”. Vivim en un món on tot sembla a l’abast de la mà però que no podem arribar a tocar. En un món en què tot és immediat i per tant gens dura. Un món en el qual sembla que la rutina és un càstig, en lloc de tranquil·litat. Un món on si no ets perfecte, no serveixes.

Un món que sembla haver perdut l’amor, per lo simple. Deia Einstein que hi ha 5 nivells d’intel·ligència que per ordre ascendent són: Llest, intel·ligent, brillant, geni i simple. Tal vegada el vídeo del qual parlava fa uns instants ens faci recapacitar de com s’ha perdut la importància del simple. O tal vegada ens faci reflexionar sobre perdre una mica de vista la individualitat.

Vull que això us motivi a veure-ho. Al final diu “Perquè viure la vida per una cosa més gran que un mateix és l’aventura dels herois”. A aquells que usen el seu poder per a apoderar als altres: continueu buscant. La setmana passada parlava de publicitat i màrqueting si aquest vídeo us emociona val la pena rellegir l’article de la setmana passada.