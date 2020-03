La via del Nicolau és una antiga via de ferrocarril que es va començar a construir el 1914 per a transportar fusta entre Gisclareny i Guardiola de Berguedà, prromoguda per Tomàs Nicolau i Prieto, propietari de l’asserradora de Berga i que es va fer servir fins els anys 30. Després va caure en desús fins que l’any 2009 es va restaurar amb fins turístics.

El camí transcorre entre l’Ecomuseu de l’Avellanet i el monestir de Sant Llorenç prop Bagà, que malgrat que el seu nom sigui aquest, es troba a la població de Guardiola del Berguedà.

És un recorregut apte tant per fer a peu com a bicicleta i el seu major atractiu és el pont penjant de 35m de llargada, que impressiona tant a grans com a petits.

A part del pont, durant el recorregut es poden veure fins a 3 túnels, així com un parell de vagonetes carregades de troncs.

itinerari

La ruta comença a l’Ecomuseu de Sant Joan de l’Avellanet. Justament al costat, hi ha un panell informatiu que explica el procés de reforma de la via i des d’on es veu la zona de pícnic, en la que hi ha 4 taules, una font i un parell de barbacoes, espai ideal per esmorzar i agafar forces per començar el camí.

Abans de començar la veritable via verda, podem pujar per un sender direcció sud fins a arribar a l’ermita romànica de Sant Joan de l’Avellanet (segle XII ). Aquesta ermita, presenta la curiositat que la porta està situada al lateral de l’edifici i no a la façana com és l’habitual en edificis d’aquesta època.

Un cop visitada l’ermita, es torna a baixar direcció la zona de pícnic, des d’on comença el camí, indicat per un senyal. La resta de la ruta, no té pèrdua i avança per un camí de terra en lleuger descens.

En uns 800 metres arribem a la gran passarel·la de 35 metres. Un pont penjant que és sense dubte el punt més vistós i espectacular, tot i que encara ens trobarem d’altres sorpreses com vagonetes, diversos túnels i miradors espectaculars, com el de la Vall del Bastareny.

Després d’una estona de passar el tercer túnel i quan ja portem aproximadament una hora i mitja recorreguda, ens trobem un trencall que ens indica que hem de continuar per l’esquerra. Continuarem fins que la via passa a ser un camí asfaltat i just abans d’arribar a la carretera, hi ha el sender que va fins al monestir a mà dreta.

El monestir de Sant Llorenç prop Bagà és d’estil romànic i és considerat una de les edificacions més importants que hi ha al Berguedà. Es pot visitar.

Un cop arribats al monestir, podem emprendre el camí de tornada pel mateix lloc, o bé, donar per finalitzada la ruta.

PUNTS DE REFERÈNCIA DE PAS

Punt de pas

TEMPS

ALÇADA

LATITUT

Ecomuseu Sant Joan d’Avellanet

0:00h

936m

42.2610380º

Ermita Sant Joan d’Avellanet

0:05h

947m

42.2607026º

Inici Vía del Nicolau

0:10h

930m

42.2618914º

Passarel.la del Nicolau

0:25h

867m

42.2586300º

Vagoneta

0:28h

857m

42.2568820º

Mirador de la vall del Bastareny

0:30h

858m

42.2564360º

Primer túnel

0:33h

840m

42.2539080º

Segon túnel

0:45h

810m

42.2509850º

Pista asfaltada

0:55h

789m

42.2508630º

Tercer túnel

1:00h

790m

42.2493050º

Camí de terra a l’esquerra

1:10h

786m

42.2464520º

Sender del monestir a la dreta

1:35h

739m

42.2364310º

Monestir de Sant Llorenç prop Bagá

1:40h

776m

42.2348704º

Ecomuseu Sant Joan d’Avellanet

3:30h

936m

42.2610380º

FITXA D’INFORMACIÓ PRÀCTICA