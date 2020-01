Caldea ha experimentat un espectacular creixement de la venda directa en línia. Les dades del darrer exercici, el tercer que tanca en verd, demostren que la venda d’entrades i productes on-line ja suposa més d’un 40% del total.

Les últimes dades de Caldea, que ha tancat en positiu per tercer any consecutiu, demostren com el futur passa per la venda del producte a través del web. I és que la facturació per aquesta via ha crescut d’una manera exponencial l’últim any: un 40%.

Això significa que el 2019 la venda on-line ja gairebé s’equipara amb la personal. El director general, Miguel Pedregal, qualifica els creixements “d’impressionants”. Després de l’augment del 40%, apunta a “l’objectiu de superar en un 30% l’any 2019”.

Una tendència molt benvinguda des del termolúdic, atès que suposa estalviar-se intermediaris i tractar directament amb el client encara que estigui a molta distància. Per tant, la direcció ja avança que cada cop més recursos es destinaran al negoci digital. Pedregal assenyala la inversió en “publicitat on-line, per millorar el posicionament del nostre web, les seves funcionalitats i, en definitiva, per fer que aquest canal esdevingui en els pròxims anys el principal canal de vendes per Caldea”.

A l’espera del balanç final, Caldea ja ha fet públic que el 2019 va incrementar en un 5% en la facturació, fins als 16,5 milions. També s’ha assolit el repte de superant, de nou, la barrera dels 400.000 visitants anuals.