La Traça, una finestra oberta a la cultura del Pirineu

Les persones que han impulsat la Traça Cultural (LaTraça)

Les llibreries cooperatives La Lluerna de Ripoll i el Refugi de la Seu d’Urgell han presentat La Traça Cultural, un projecte intercooperatiu per a l’accés a la cultura al Pirineu. El Konvent de Berga ha acollit la presentació de la iniciativa, que es basa en la creació i dinamització d’un espai virtual banc de recursos i agenda cultural que promou entitats i artistes del Pirineu, a la vegada que facilita una xarxa per tal que artistes d’arreu hi puguin fer diverses parades per a fer més sostenible el viatge.

La pàgina web és la plataforma principal, amb un mapatge amb fitxes tècniques, un apartat d’agenda on poder visualitzar les activitats i esdeveniments de totes les comarques del Pirineu en format unificat i un apartat d’itineraris culturals que mostraran “una sèrie de connexions preestablertes per a enllaçar espais i entitats amb valors, continguts i equipaments semblants”, segons Carla Escarrà, de La Lluerna.

En els darrers mesos, les dues llibreries han portat a terme diverses trobades amb agents culturals del territori i, la presentació del Konvent, coincidint amb la jornada ‘Cultura arrelada i transformadora’, ha estat el tret de sortida del web i ha comptat amb totes les treballadores de La Traça: Carla Escarrà i Marta Barceló per part de La Lluerna i Miquel Albero, Maria Giró i Pol Maese per part d’El Refugi. El 17 de juny, la iniciativa també formarà part de la fira FESS Rural, que se celebrarà a Sort. A les sis de la tarda, hi haurà un acte explicatiu del projecte.





Altaveu i circuit cultural

“Per a nosaltres, La Traça és un camí a seguir, un objectiu, un pla ideat per a alguna cosa. També ens recorda la marca que deixa algú per allà on ha passat o l’habilitat que té algú per a fer alguna cosa, la traça que hi té. És per això que vam triar aquest nom”, continua explicant Escarrà. Es tracta d’un projecte transformador en tant que pretén generar una alternativa al circuit cultural hegemònic instaurat, sobretot, a Barcelona i l’àrea metropolitana. D’aquesta manera, mitjançant el teixit cultural del Pirineu, La Traça aspira, per una banda, a ser l’altaveu de la cultura pirinenca: posant a disposició de les artistes del Pirineu el teixit d’espais culturals on podrien encaixar els seus treballs, i per l’altra, també persegueix l’objectiu de fer arribar al Pirineu el moviment cultural que per tendència es queda, sobretot, a la capital catalana, oferint un circuit cultural suficientment atractiu per a fer de crida a la descentralització de la cultura d’arreu del país.

“El lligam amb la terra i la seva gent és, no tan sols primordial, sinó una condició sine qua non. Implicant als agents culturals d’arreu de les comarques pirinenques tenim la voluntat que La Traça creixi, millori i evolucioni de la mà de tota la comunitat local implicada amb la cultura, i que ho faci entenent les seves necessitats i focalitzant-se en cobrir-les”, afegeix Maria Giró, d’El Refugi. Malgrat l’especificitat geogràfica, la creació i evolució d’aquest projecte es prototiparà i se socialitzarà amb totes aquelles iniciatives que el trobin interessant per a la seva replicació arreu del territori.

La falta de coneixença i connexió entre iniciatives culturals existents al Pirineu i la manca de plataformes de promoció cultural són els punts de partida contextuals del projecte. “Per una banda, ens trobem que les artistes sovint no saben on adreçar- se, i per altra banda trobem una deficiència d’infraestructures i d’espais que provoca, usualment, que artistes no vulguin venir al Pirineu a presentar les seves obres o fins i tot que les que han nascut aquí hagin de marxar per a poder accedir a circuits culturals professionals”, conclouen Escarrà i Giró.

La Traça Cultural compta amb l’ajut del programa L’empenta de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, a la qual estan associades totes dues llibreries cooperatives. Es tracta d’una subvenció que dota econòmicament projectes d’intercooperació en l’àmbit cultural, entre d’altres. En aquest cas, serveix per a donar un suport inicial i permetre que la iniciativa es pugui replicar en altres territoris.