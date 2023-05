Un detingut per agredir la parella i dos per conduir beguts

Unes manilles (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut el darrer cap de setmana un total de tres persones per delictes contra la integritat física i moral i la seguretat col·lectiva. El dissabte, a les 03:56 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home, veí del Principat, de 37 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir la seva parella a l’interior del domicili.

Les altres dues detencions, han estat per conduir sota els efectes de l’alcohol. El servei de Policia ha arrestat, per aquest delicte, dos homes de 21 i 36 anys d’edat, amb taxes d’1,65 i 1,28 g/l. respectivament.