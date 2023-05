Els esportistes de la FAE inicien la pretemporada

Vídeo: FAE

Els esportistes de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) han tornat a l’activitat. Mica en mica, cadascú d’ells ha estat realitzant les primeres jornades d’entrenaments dirigits, per tal de començar una pretemporada que s’engega amb uns primers testos, proves d’esforç i l’anàlisi curós personalitzat per tal de trobar un punt d’inici.

Fa dues setmanes que els equips han tornat a l’activitat de pretemporada, que durarà fins a finals d’octubre. “Aquestes primeres setmanes hem començat amb les proves d’esforç, que és una cosa nova que es fa aquí al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO)”, ha explicat el preparador físic de la FAE, Damià Costa. “L’objectiu és donar un tret de sortida i veure com estan els esportistes a nivell fisiològic: saber paràmetres com on està la freqüència cardíaca màxima, on estan els llindar aeròbics i anaeròbics i sobretot també saber si l’esportista és apte per a fer esforç, que en principi és així, però és important saber-ho per un tema salut”.

Mentre aquests dies es realitza la prova d’esforç a cada esportista, d’aquí a unes setmanes es faran els testos físics, unes “valoracions que fem diversos cops a la temporada”, afirma Costa. “Aquí valorem més la capacitat funcional de l’esportista. Aquí valorarem amb diferents proves, per exemple amb un test d’squad amb càrrega les velocitats amb què mou les diferents càrregues, o salts…”, ha assegurat el preparador físic, que explica que les valoracions físiques es fan “després de cada bloc, i durant tota la temporada”. “Això significa que les fem unes quatre o cinc vegades”.

Aquests primers testos físics serveixen “per a veure com estan els nostres esportistes, però en el cas que hi hagués un esportista nou, ens serveix per a veure on està i què hem de treballar amb ell”, segons Costa.

Després, a banda, es fan unes valoracions per part de Pol Ferrer, fisioterapeuta de la FAE. ”Estan orientades a nivell preventiu, per a veure possibles dèficits dels esportistes. A partir d’aquí, posem totes les dades en comú per a crear una línia de prevenció”, assegura Costa. Pol Ferrer ho explica: “Quan comença la temporada, una mica abans, fem una feina conjunta amb el Damià. Jo m’encarrego de fer una sèrie de testos que ja portem fent les últimes temporades”. El que es busca són “possibles dèficits, possibles asimetries entre una cama i l’altra que ens poden portar a una situació de risc de cara a un futur”, segons Ferrer. “És la nostra base, saber molt bé si tenim risc en algun atleta i intentar identificar-ho. Si el trobem, fiquem en comú aquest dèficit amb el Damià i ell orienta la seva línia de prevenció amb el dèficit que hem trobat”.

Aquest és un treball conjunt que fa uns anys que es va posar en funcionament per tal de prevenir problemes: “Portem uns quants anys treballant en això i intentem prevenir les futures lesions amb aquests dèficits neuromusculars de cadascú”. “A l’inici de la pretemporada és on més dèficits trobem”, assegura Ferrer, “i aquestes anàlisis les comparem amb les de l’inici de la temporada, quan també fem proves. I ens serveix amb les dades d’anys anteriors. Si identifiquem alguna variable amb dèficit, treballem amb el Damià per a millorar-la”.