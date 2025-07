La Taula estratègica de l’Aeroport Andorra – La Seu avala la implementació de serveis de control aeri

David Forné, segon per la dreta, saludant un membre de la Taula Estratègica de l’Aeroport Andorra – La Seu (SFGA)

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha participat aquest divendres a la Taula estratègica de l’Aeroport Andorra – La Seu d’Urgell on s’ha informat que la infraestructura disposarà, a partir del primer trimestre de 2026, de serveis de control aeri. Aquest fet ha estat celebrat perquè permetrà garantir, encara més, una major activitat de la infraestructura.

L’acord s’ha impulsat per garantir la compatibilitat de les operacions comercials, l’aviació general i l’activitat de parapent a Organyà. De fet, això permetrà fer compatibles els vols amb parapent i els vols comercials de l’Aeroport Andorra – La Seu d’Urgell.

Actualment, els parapents no poden volar quan hi ha alguna operació comercial a l’aeroport. L’acord és fruit de les negociacions entre l’aeroport, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, la Direcció General d’Aviació Civil, el Servei d’Informació Aeronàutica i la Federació Aèria Catalana com a representant de totes les escoles i clubs de parapent d’Organyà. Les converses han permès identificar dues zones, al nord i sud de l’aeroport, on es podrà compaginar l’activitat històrica del parapent a la Muntanya màgica d’Organyà amb les operacions comercials.

Aquest punt s’ha tractat durant la Taula estratègica de l’aeroport, en la qual hi ha participat per part andorrana el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, i per part catalana el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal; el director d’Aeroports de Catalunya Jordi Candela; i el director de l’Aeroport d’Andorra-la Seu, Òscar Madrid, a més d’altres autoritats del territori.