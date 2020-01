Dissabte passat es va celebrar la gala dels Trail Awards a Saragossa. La cerimònia va comptar amb la presència dels diferents guardonats de les diferents categories, en les que la clàssica cursa andorrana, la Skyrace Comapedrosa, va obtenir aquest guardó atorgat per un jurat independent i de reconegut prestigi.

La prova de 21 km i 2235 metres de desnivell acumulat va rebre el guardó a millor carrera internacional no ultra. Una prova que, any rere any, guanya adeptes tant professionals com amateurs d’un gran nombre de nacionalitats, gràcies a la seva espectacularitat i exigència, tant física com tècnica.

La Skyrace Comapedrosa és sempre una de les cites fixes en el calendari de qualsevol aficionat a l’skyrunning. A la propera edició 2020, tornarà a ser de categoria ‘Super Sky’ dins del circuit internacional Skyrunner® World Series, sent una de les úniques 4 proves d’aquesta categoria dins el campionat de les World Series. Aquest fet assegurarà la participació d’una llarga llista de grans estrelles de l’Skyrunning mundial.

El 26 de juliol, els millors corredors del món i aquells amants de la muntanya, tornaran a Arinsal, per gaudir d’un itinerari increïble, amb els al·licients d’arribar al sostre d’Andorra al cim del Comapedrosa i creuar els increïbles paisatges de Parc Natural comunal de les Valls del Comapedrosa, a Andorra.

L’organització també vol agrair a Vallnord Pal Arinsal, al Comú de la Massana, a Andorra, a la Federació Andorrana de Muntanya i a la resta de patrocinadors així com a altres col·laboradors, voluntaris, i sobretot als centenars de protagonistes de la prova, els participants, ja que sense la seva col·laboració i suport, no hagués estat possible.