La policia deté diumenge tres joves per furt en un restaurant amb la utilització de claus de possessió il·legítima. D’altra banda, el mateix dia deté dues persones més per robar pertinences en un domicili particular d’Escaldes-Engordany. Són algunes de les detencions més destacades de la setmana passada.

Tres joves de 19 anys, una dona i dos homes, van ser detinguts per la policia per un delicte contra el patrimoni i furt amb força en un restaurant d’Andorra la Vella.

Haurien accedit a l’interior del negoci amb un joc de claus que la dona, exempleada del local, no hauria lliurat quan va acabar la relació laboral. Els tres detinguts haurien desendreçat l’establiment i s’haurien endut 90 euros.

Robatori en un domicili a Escaldes-Engordany

Pels mateixos delictes, van ser detinguts dos homes de 37 i 41 anys a Sant Julià de Lòria. En aquest cas els fets haurien tingut lloc dissabte en un domicili particular d’Escaldes-Engordany. Haurien sostret joies, peces de roba i diners. Amb la detenció, es van recuperar els objectes sostrets.

Contraban de tabac

De les detencions del cos d’ordre de la setmana passada, destaca la d’un jove de 23 anys per contraban de tabac. En un control rutinari a la xarxa viària, la policia va aturar un turisme amb matrícula francesa amb 1.758 paquets de tabac valorats en més de 6.000 euros que van ser comissats. A més, el conductor portava tres cigarretes amb haixix.

Alcoholèmia

Aquesta setmana també es van detenir nou conductors per superar la taxa d’alcohol permesa. En tres dels casos es van superar els dos grams per litre de sang. La taxa més alta era de 2,47.