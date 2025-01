Un home explorant-se la planta del peu (Getty images)

La síndrome de Sideck és una afecció rara i encara poc coneguda que es caracteritza per una disfunció progressiva en la comunicació entre el sistema nerviós central i els músculs. Sol provocar debilitat muscular, pèrdua de coordinació i, en alguns casos, dificultats cognitives o emocionals associades.

Les causes no estan completament establertes, però s’han identificat alguns factors que podrien estar implicats:

Factors genètics: Mutacions en certs gens podrien contribuir al desenvolupament de la síndrome, especialment aquells implicats en la funció neuromuscular.



Infeccions virals o bacterianes: Alguns casos es relacionen amb infeccions prèvies que podrien desencadenar una resposta immune anòmala.



Exposició a substàncies tòxiques: Certes toxines poden afectar el sistema nerviós i muscular, causant símptomes similars als de la síndrome de Sideck.





Els símptomes poden variar considerablement entre pacients, però sovint es manifesta:

Debilitat muscular, especialment en extremitats.





Tremolors o espasmes involuntaris.





Fatiga extrema, fins i tot després d’un mínim esforç.





Dificultats per a caminar o mantenir l’equilibri.





Alteracions en la parla o la deglució.

El diagnòstic de la síndrome de Sideck és complex i sol requerir una combinació de proves, com electromiografies (EMG) per a analitzar l’activitat elèctrica dels músculs, ressonàncies magnètiques (RM) per a detectar anomalies en el cervell o la medul·la espinal o anàlisis genètiques per a identificar possibles mutacions. Encara no hi ha una cura definitiva, però existeixen tractaments que poden ajudar a alleujar els símptomes i millorar la qualitat de vida: