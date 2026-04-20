La Síndica Municipal de Greuges de la Seu augmenta les seves actuacions fins a les 73 durant el 2025

La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, ha tancat l’exercici de 2025 amb un total de 73 actuacions, dada que referma la tendència a l’alça de l’activitat de la institució en comparació amb les 67 actuacions registrades l’any anterior. Aquestes intervencions s’han dividit en 45 queixes (6 de les quals provenen de veïns d’altres municipis de la comarca) i 28 consultes o assessoraments.
La Síndica ha explicat en la presentació d’aquesta memòria que tant les queixes com les consultes “han evolucionat molt, evolucionat en el sentit que en els anys anteriors, eren queixes molt simples basades, doncs, en el tema de les defecacions de gossos, i la brutícia que provocaven els coloms a la via pública, temes de poca contundència”. “En canvi ara, cada vegada la gent s’adreça més a la Síndica amb temes que són molt més complicats i conflictius com recull aquesta memòria, i alguns temes no es poden admetre perquè hi ha condicionants que ens limiten”, ha remarcat Anna Martí.
D’altra banda, és indicatiu també que el nombre d’actuacions respecte a la via pública hagi disminuït. “Això vol dir que, d’alguna manera, es nota una millora en els serveis. I en canvi, sorprèn que augmentin les actuacions lligades a l’atenció a les persones, que és un dels temes que crec que com a ciutadans ens ha de preocupar. I aquests temes afecten d’una manera molt especial, pel que he pogut comprovar, a les dones”, ha volgut posar de manifest la Síndica.
Tipologia de les actuacions i temes destacats
Les actuacions realitzades es divideixen en tres grans blocs segons la seva naturalesa:
- Espai públic (35 actuacions): Continua sent l’àrea amb més volum de feina. Destaquen especialment les intervencions relacionades amb la convivència entre veïns (4), seguides pel medi ambient (6), els sorolls (5) i la via pública (3).
- Serveis a les persones (33 actuacions): Aquest bloc ha experimentat un increment notable. Les intervencions més freqüents s’han centrat en serveis generals a les persones (11), seguides de temes d’habitatge (3) i sanitat (3).
- Administració General (5 actuacions): S’han gestionat casos relatius a registres, recursos humans, recaptació i assegurances.
Perfil dels usuaris i vies de contacte
Pel que fa a la iniciativa de les actuacions, el perfil majoritari correspon a dones i persones en edat laboral:
- Gènere: 35 actuacions han estat presentades per dones, 20 per homes i 18 per col·lectius.
- Edat: La franja d’edat entre els 18 i els 55 anys concentra la gran majoria dels casos (56), seguida dels majors de 55 anys (16) i un cas de menor d’edat.
- Canals de presentació: La via presencial continua sent la preferida per la ciutadania amb 48 atencions, seguida del correu electrònic (17) i la via telefònica (8).
Estat dels expedients: aposta per la mediació
La memòria de 2025 destaca l’elevat percentatge de resolució mitjançant el diàleg. De la totalitat d’expedients oberts:
- 32 casos s’han resolt a través de la solució amistosa o mediació, representant la via de resolució més freqüent.
- 25 casos han rebut assessorament directe.
- Actualment, 9 expedients resten en tràmit i 2 ja han estat totalment resolts. La resta es divideixen entre no admesos (4) i desistiments (1).
Amb aquestes dades, la Síndica Municipal consolida el seu paper com a eina essencial per a la mediació i la defensa dels drets de la ciutadania de la Seu d’Urgell, facilitant la resolució de conflictes especialment en l’àmbit de la convivència i l’espai comunitari.
Declaració del Fòrum SD 2025
En la memòria de l’exercici 2025, la Síndica de la Seu recull la declaració que van acordar les sindicatures i defensories locals de greuges de Catalunya en el marc de les Jornades del Fòrum SD celebrades el passat mes d’octubre. Aquesta declaració es formula com una declaració d’ofici adreçada als ajuntaments i institucions competents:
Els conflictes de convivència s’han intensificat i sovint es gestionen des d’una mirada estrictament reactiva o punitiva. Tot això evidencia la necessitat de noves polítiques públiques locals centrades en els drets de la ciutadania. Com a institucions garants dels drets ciutadans, les sindicatures i defensories recomanem als ajuntaments, entre altres:
- Impulsar espais oberts de diàleg amb tots els actors implicats en matèria de convivència.
- Substituir progressivament els models exclusivament sancionadors per polítiques preventives, educatives i mediadores.
- Reforçar els serveis municipals de mediació comunitària i les estratègies de diàleg social.
- Limitar el creixement turístic i plantejar-ne el decreixement en els municipis altament tensionats.
La Síndica també ha volgut destacar que l’urgellenc, Carles Dalmau, ha estat nomenat recentment com a nou director del Fòrum de Síndics i Defensors de Catalunya.