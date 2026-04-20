Vuit persones detingudes per alcoholèmia i una per incomplir una ordre d’expulsió

Quant a conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha detingut vuit persones la darrera setmana. Una de les persones arrestades és un home de 36 anys a qui es va detenir amb una taxa d’alcoholèmia de 2,04 després d’un accident de circulació, el passat divendres a la tarda, a la rotonda de Prat Salit, a Santa Coloma, amb quatre vehicles implicats. En l’accident van resultar ferides, finalment, sis persones, motiu pel qual també se’l va arrestar per un delicte contra la integritat física i moral.
La resta de detinguts per positius d’alcoholèmia tenen entre 34 i 56 anys i han estat controlats amb taxes d’1,09 a 1,86.
Arrestat per incomplir una ordre d’expulsió
Per altra banda, els darrers dies, el servei de Policia també ha detingut, al Pas de la Casa, un jove no resident de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per incomplir una ordre d’expulsió.