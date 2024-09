La Seu sol·licitarà una subvenció per a adequar la sala Sant Domènec com auditori municipal

Edifici que alberga la sala Sant Domènec (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat sol·licitar una subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a l’execució d’obres de restauració i consolidació de l’antiga església de Sant Domènec, equipament municipal que actualment dona servei al municipi per a celebrar activitats culturals, congressos, espectacles, concerts i exposicions, i convertir-lo en auditori.

Amb aquesta sol·licitud, l’Ajuntament urgellenc podrà encarregar la redacció del projecte bàsic i executiu per tal d’adequar aquesta sala com auditori municipal. Val a dir que l’Ajuntament també aportarà una part econòmica per a dur a terme aquest projecte.