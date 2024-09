Coberta del llibre “El nen dels escacs”, de Marius Carol

Títol: El nen dels escacs

Autor: Marius Carol

Pàgines: 208

Editorial: Columna Cat

El periple de Hemingway i Capa camí del front de l’Ebre. Una emocionant història familiar en temps de guerra i repressió franquista.

Una fotografia on apareix Ernest Hemingway al Penedès, trobada com a punt de llibre en morir el sogre de l’autor, el porta a investigar quin lligam hi podia haver entre l’escriptor i la família de la seva dona. Seguint aquest fil descobrirem la història tràgica d’Antoni Lloret, que va ser sastre de Sant Sadurní i tinent d’alcalde per ERC en temps de la República i que es va amagar en acabar la guerra quan les tropes del general Franco van entrar a la vila, per por de la barbàrie feixista.

Lloret va romandre deu anys desaparegut. Només la dona i la seva mare coneixien l’amagatall. Als fills els van dir que el pare havia mort perquè no poguessin delatar-lo. El noi jugava molt bé als escacs, perquè n’hi havia ensenyat el seu pare, que n’era tot un expert. Durant una dècada li van arribar problemes d’escacs que suposadament li enviava un amic del seu progenitor; aquesta va ser la manera de relacionar-se sense córrer perill.

El 1949, Antoni Lloret, veient que no hi havia cap procés obert, es va presentar sobtadament al poble amb el seu advocat, comptant amb la complicitat del rector de la parròquia i de l’alcalde per a regularitzar la seva situació. Però les coses no van anar com preveien i el que havia de ser un dia d’alegria es va convertir en un malson.

Font: lacasadellibro