Experts catalans i andorrans parlaran dijous sobre els incendis de sisena generació

Instal·lacions dels Bombers d’Andorra (SFGA)

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra reunirà, aquest dijous, 12 de setembre, experts catalans i andorrans per tal de parlar d’una amenaça que comparteixen tots dos territoris, els incendis de sisena generació. Ho farà a través d’una taula rodona, amb l’objectiu de posar en comú coneixements i bones pràctiques a l’hora de prevenir i fer front a aquest fenomen, tant des del vessant dels Bombers com de l’enginyeria forestal.

L’acte comptarà amb la participació del cap del Grup de Reforç i Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou; del subdirector dels Bombers d’Andorra i responsable de la secció forestal del cos, Pere Pons; de l’enginyer forestal i subdirector general de Boscos de la Generalitat, Enric Vadell; i de l’enginyera forestal i investigadora d’Andorra Recerca Innovació, Marta Domènech. La taula rodona durà per títol ‘Incendis de sisena generació, una amenaça compartida’ i tindrà lloc dijous, a les 19 hores, a la Sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria.





Commemoració de la Diada

Aquest acte servirà per a commemorar la Diada de Catalunya al Principat d’Andorra, la primera que organitzarà la Delegació de la Generalitat al país des de la seva obertura, l’any passat. La delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, ha explicat que l’objectiu és aprofitar aquesta commemoració per a abordar temàtiques d’interès compartit per ambdós territoris. Així, ha apuntat que “no volem que la commemoració de la Diada sigui només un acte institucional, sinó que ens agradaria que servís per a aportar algun element d’interès per al país”.

Així, l’objectiu és que cada any es pugui organitzar alguna acció que impliqui i enllaci a tots dos territoris. Enguany s’ha triat la temàtica dels incendis de sisena generació, aprofitant que aquest estiu s’ha signat un conveni de col·laboració entre els Bombers de la Generalitat i els Bombers d’Andorra en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments. Justament, els incendis de sisena generació, provocats principalment per l’escalfament del planeta i l’abandonament dels boscos i pastures, representen un repte de primer nivell a tots dos territoris, tenint en compte la gran quantitat de massa boscosa de què disposen.