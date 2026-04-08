Xerrades informatives a l’Alt Urgell sobre el nou reglament de regularització extraordinària d’immigrants

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), conjuntament amb el Consorci d’Atenció a les Persones, organitza un conjunt de xerrades informatives sobre el nou reglament de regularització extraordinària d’immigrants, que ha anunciat recentment el Govern espanyol mitjançant un decret.
Les sessions explicatives començaran a Organyà aquest mateix divendres, 10 d’abril, al matí (11 h) a la Sala Xart. I ja la setmana entrant, es faran dues xerrades a la Seu d’Urgell: el dilluns dia 13 al matí (11 h), a la sala del Centre Cívic El Passeig, i el dimarts dia 14 a la tarda (17 h), a la Sala de Sant Domènec. L’última conferència es farà a Oliana, concretament el dijous, dia 16, al vespre (19 h), a l’Oficina de Turisme.
El cicle de xerrades, que s’adreça a immigrants en situació il·legal que tinguin opcions d’accedir a aquesta regularització, compta amb la col·laboració de Càritas d’Urgell i de Creu Roja.