Viure constantment en l’ansietat provoca la decadència mental

Malauradament, l’ansietat prolongada en el temps té uns efectes nefastos sobre l’organisme, el deteriora tant interiorment, com exteriorment. És la decadència de la persona atès que, el sistema immunitari es debilita i, amb ell, arriben tota mena de malalties. Igualment, també es van perdent funcions cerebrals, com per exemple el raonament i la gestió emocional i, paral·lelament, s’adquireixen conductes autodestructives. La persona deixa de pensar en el seu propi interès i se centra més en el dels altres donat que no raona amb lògica.
Però, referent al deteriorament exterior, aquest es reflecteix concretament en la pell de la cara, la persona pot tenir una quarantena d’anys i el seu rostre mostrar un de seixanta. Per moltes cremes antienvelliment que utilitzi, no ho pot amagar perquè, malauradament, interiorment està destrossada i, consegüentment, també exteriorment. Aleshores, per a dissimular o com una manera d’afrontar-ho, es comporta de dues maneres diferents, però amb el mateix resultat, la frustració i la desesperació personal. El sentiment de soledat i l’angoixa la van enverinant interiorment perquè se sent culpable de la seva situació actual, per no haver-ho aturat a temps i el resultat es tradueix en la seva decadència mental.
Deixa de pensar i es guia més per les emocions del moment, adquirint així, un comportament impulsiu i totalment impredictible. Aleshores, i reprenent els comportaments utilitzats, un serà infantil i mostrant una alegria desbordant i, l’altre, per la seva banda, serà autoritari, mostrant poder. Depenent de la personalitat de la persona o de la situació en la qual es troba, farà servir un o l’altre o, inclús, els anirà intercanviant. La qüestió és no mostrar la seva realitat públicament donat que, quan es troba sola, està destrossada anímicament i s’evadeix en les xarxes socials, l’alcohol, o en qualsevol altra substància nociva o comportament improductiu, només per a no pensar en la seva vida per por d’empitjorar la seva situació mental.
També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri.