La secció Andorra de l’APF reclama més compromís per a assegurar la pau

Núria Segués i Marc Magallon (Consell General)

La 50a Sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) ha finalitzat aquest diumenge a París (França) amb la participació de la secció Andorra formada pel president, Marc Magallon, i la consellera general Núria Segués. Al llarg del debat general que s’ha centrat en el paper de la Francofonia en un món en crisi, el president de la secció Andorra, Marc Magallon, ha remarcat la importància “dels petits Estats en la diplomàcia i la mediació, recolzant-se en la seva neutralitat, la seva capacitat de diàleg i el seu compromís amb els valors francòfons”. A més, ha subratllat que “davant d’un món en crisi, la Francofonia no es pot recloure sinó que s’ha de comprometre, no només a parlar de pau, sinó a construir-la”.

Pel que fa a la resta de debats que s’han celebrat al llarg de la sessió plenària, Magallon i Segués han participat en les reunions de les comissions de política i la d’educació, cultura i comunicació, durant les quals han exposat la situació política d’Andorra i s’han interessat per com es podrien arribar a aplicar algunes de les propostes com ara la creació d’un Erasmus Francòfon.

D’altra banda, Núria Segués va participar, dijous passat, en la Xarxa de Dones Parlamentàries que va abordar alguns dels reptes actuals en matèria d’igualtat de gènere i drets de les dones a escala global. A més, es va presentar oficialment la Xarxa Francòfona per a la Igualtat i els Drets de les Dones, una plataforma per a coordinar accions transnacionals en matèria d’igualtat de gènere. En el torn de paraula dedicat a les realitats nacionals, Segués va exposar la situació d’Andorra, compartint els avenços i reptes pendents en polítiques d’igualtat de gènere al Principat d’Andorra.

Durant els cinc dies de sessió plenària, l’APF ha aprovat diversos projectes de resolució amb temes tan diversos com el rol dels mitjans públics davant la desinformació, la protecció dels oceans en l’espai francòfon, la protecció dels drets de les dones i les nenes contra la violència sexual durant els conflictes armats o la inclusió d’alumnes amb necessitats especials a les escoles.

La 50a Sessió plenària de l’APF, organitzada pel parlament francès, ha comptat amb 550 delegats de més de 60 seccions de tot el món. La pròxima sessió plenària se celebrarà a Yaoundé (Camerun) el juliol de l’any vinent.