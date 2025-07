ERC recupera l’alcaldia a Puigcerdà després de 14 anys de governs convergents

Els regidors d’ERC a l’Ajuntament de Puigcerdà amb el nou alcalde, Joan Manel Serra, al centre (ERC)

Joan Manel serra (ERC) és des d’aquest migdia de dilluns el nou alcalde de Puigcerdà un cop ha prosperat la moció de censura que figurava en l’ordre del dia del ple contra el fins llavors equip de govern, liderat pel convergent Jordi Gassió. La moció de censura ha prosperat gràcies als vots favorables del bàndol republicà, als quals s’hi han afegit els dos vots de Nerea Espada i Celso Llombart, regidors de Futur per Puigcerdà, la formació que en el seu moment -en començar el mandat- havia pactat per a governar amb Junts per Puigcerdà que encapçalava el “destronat” Jordi Gassió. Val a dir que Junts i Futur (partit també de filosofia convergent) han anat patint un desgast de confiança amb desavinences entre ells que ha acabat amb Espada i Llombart donant suport a la moció de censura. També ha votat a favor el regidor no adscrit, Jordi Palomino, ex de Junts.

D’aquesta manera, ERC torna a comandar el consistori de Puigcerdà 14 anys després. Amb el nou alcalde Joan Manel Serra, en l’equip de govern hi ha els republicans Mercè Carbó Guiral, Àngel Llobell Martorell, Cristina Deulofeu Castelló i Núria Laura Muñoz Ginesta.

S’ha de tenir en compte que en les darreres eleccions municipals va ser ERC qui va imposar-se amb Joan Manel Serra de cap de llista, però, llavors, el pacte entre Junts i Futur va impossibilitar l’accés a l’alcaldia. Ara, una moció de censura ho ha fet possible.