La sala de teatre l’Única de la Seu enceta la seva temporada amb el concert “Poetes”, de Lluís Cartes

La sala de teatre l’Única, ubicada a l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell, enceta la seva segona temporada de representacions. El primer muntatge que s’hi podrà veure és ‘Poetes’, un concert creat pel multiinstrumentista andorrà, Lluís Cartes, juntament amb Oriol Vilella i Albert Freixas. L’estrena tindrà lloc aquest divendres, dia 28 de novembre, a les 8 del vespre.
Des de l’Única han explicat que ‘Poetes’ consisteix en un muntatge musical de petit format en el qual “cada cançó és un poema musicat a partir de textos històrics i contemporanis sobre l’amor, l’odi, l’existencialisme i la crítica, que han tocat la sensibilitat de Lluís Cartes”. I ho resumeixen com “un directe senzill que arriba directament al públic”. L’espectacle té una durada de 70 minuts i és per a totes les edats, a partir de 8 anys.
Les entrades anticipades es poden adquirir per 13 euros; i a taquilla, per 15 euros (aforament limitat). Hi ha preu reduït per a participants de l’Escola de Teatre (12 euros) i per a socis d’aquest espai (11 euros). La venda en línia es fa des del web www.escoladeteatrelaseu.org/ o des del perfil d’Instagram @lúnica_sala_de_teatre.
La programació
La temporada continuarà amb l’espectacle ‘Bruixanteris’, de La Guilla Teatre (28 de desembre); ‘Sis hectàrees d’oliveres’, producció pròpia de l’Escola de Teatre (entre el 23 i el 31 de gener); ‘Nua’, d’Elena Santiago (28 de febrer); un ‘Matx d’Impro’ preparat per l’escola (entre el 13 de març i el 12 de juny); ‘Commed I.A.’, de la Companyia A la Brava (28 de març); ‘El tiempo de las tortugas’, de Dora Cantero i Joan Bramon (25 d’abril); ‘So de saó’, amb Xiomara Abello (30 de maig), i la producció ‘La visita de la vella dama’ (entre el 26 de juny i el 3 de juliol).