Nou sistema de monitoratge del SAAS que facilita la informació als familiars dels pacients quirúrgics

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha posat en marxa un nou sistema de monitoratge amb la finalitat de poder facilitar la informació als familiars dels pacients quirúrgics de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. A través d’una aplicació mòbil vinculada a una polsera es fa seguiment en temps real de les diferents fases per les quals es troba el pacient.
La introducció de l’eina també permetrà fer una anàlisi de dades i indicadors sobre el flux dels pacients, temps de procediments, ús dels recursos, i en definitiva, optimitzar la gestió de l’àrea quirúrgica. “Aquest nou pas endavant posa de manifest el compromís permanent de la institució per a humanitzar els processos hospitalaris tot posant al pacient i els seus familiars al centre de l’assistència”, assenyalen des del SAAS.