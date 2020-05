La Pujada a Arinsal es disputarà el 2021

ACA Esport, divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, comunica la cancel·lació de la que havia de ser la tercera edició de la Pujada a Arinsal, prova de muntanya que estava programada per als dies 13 i 14 de juny de 2020 i que ha quedat posposada fins el 2021, en una data encara per definir.

Aquesta decisió s’ha pres després de valorar la situació sanitària negativa que encara hi podria haver el proper mes de juny i també tenint en compte la incertesa al voltant dels campionats automobilístics de muntanya de França, per als quals puntua la cursa andorrana.

Si bé a Andorra la pandèmia derivada de la Covid-19 ja ha passat pel seu moment de màxima alerta i es troba pel camí del seu complet control, a dia d’avui no passa el mateix a França, la qual cosa, tenint en compte que el gruix de participants ha de venir d’aquest país, no fa viable la celebració de la cursa i menys quan les competicions a l’estat francès encara no han començat aquesta temporada.

Com a conseqüència de tota aquesta situació, queda cancel·lat també el Trophée des Pyrénées 2020, donat que totes les proves programades fins al mes de juny (4 curses del total de 6) no s’organitzaran i la resta queden pendents també de la situació sanitària.

L’Automòbil Club d’Andorra i la Fédération Française du Sport Automobile ja han acordat que la prova d’Arinsal de 2021 entrarà en el calendari del ‘Championnat de France de la Montagne-2ème Division’ de la propera temporada. La Pujada a Arinsal es disputa en el selectiu traçat de la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord Pal-Arinsal) i compta amb el suport de Vallnord-Pal Arinsal i del Comú de la Massana.

Les altres dues competicions de carretera programades per ACA Esport segueixen el seu camí i la previsió és que es puguin celebrar sense problemes en les seves dates ja anunciades, en el cas del Ral·li d’Andorra Històric els dies 26 i 27 de setembre i en el de l’Andorra Winter Rally el diumenge 20 de desembre. Les dues proves estan reservades per a cotxes clàssics i històrics, tots en la modalitat de regularitat i en carretera tancada.