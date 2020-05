Nous horaris per a gent gran al mercat setmanal de la Seu d’Urgell

El mercat setmanal de la Seu d’Urgell estrena aquest dimarts -el tercer dia de la reobertura- noves franges horàries, per tal d’adaptar-se a l’autorització d’horaris establerta a nivell estatal pel que fa a les sortides de gent gran. Concretament, des d’ara la franja de mig matí (10.00-12.00 h) està reservada per a persones jubilades o bé amb salut vulnerable. La resta de la població hi pot anar en les altres hores d’obertura; és a dir, a primera hora del matí (fins a les 10.00) i al migdia (de 12.00 a 14.00).

En l’actualització de les normes per fer servir el mercat -que provisionalment és al passeig Joan Brudieu- l’Ajuntament de la Seu ha recordat novament que és obligatori seguir les mesures elementals de prevenció de la COVID-19. Entre aquestes hi ha el deure de fer servir mascareta i de mantenir una distància mínima de 2 metres entre persones. No hi pot haver més d’una persona alhora a primera fila de la parada i la resta de compradors s’han d’esperar, tot fent cua amb la distància esmentada.

A més a més, el temps que s’estigui al mercat ha de ser el mínim imprescindible per fer la compra. I es recomana, sempre que sigui possible, encarregar prèviament els productes al venedor.

Els productes no es poden tocar directament amb les mans i els ha de manipular directament el venedor, amb l’excepció que aquest pugui facilitar als clients guants d’un sol ús.

Pel que fa a les parades, només n’hi ha de productes de primera necessitat i estan separades entre elles per un mínim de 2 metres als laterals i de 6 metres a la part frontal. Durant la celebració de l’activitat comercial, el trànsit al voltant del Passeig està restringit i es desvia els vehicles pels carrers del voltant.