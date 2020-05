Montaner demana sobre la gestió sanitària de la crisi i la racionalització de la despesa pública

La consellera general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Carine Montaner, ha formulat tres noves preguntes orals sobre la gestió sanitària de la pandèmia de la Covid-19 i una referent a la rebaixa de salari dels alts càrrecs de l’Administració.

Pel que fa a l’àmbit sanitari, Montaner ha demanat “explicacions clares” de la situació d’El Cedre en aquesta pandèmia, així com sobre quins han estat els resultats dels testos realitzats a la població andorrana als stops-labs, així com, “del pla d’acció plantejat pel Govern arran dels resultats obtinguts”. La consellera general de Terceravia també ha demanat a l’executiu “si el SAAS pensa premiar el personal sanitari que no ha comptat les hores i que ha estat i està al peu de canó, cuidant i curant els malalts en aquest període de Coronavirus”.

Finalment, la consellera general Carine Montaner ha demanat a Govern sobre l’elaboració d’un pla d’optimització de recursos de l’administració pública i de racionalització de la despesa pública i en què consistiria, “tenint en compte el context sanitari i la disminució substancial dels ingressos de l’Estat”. En aquest sentit, Montaner també ha preguntat si des de Govern “s’ha plantejat revisar la piràmide jeràrquica de l’administració pública, com per exemple revisar el nombre de directors de departaments i rebaixar els salaris dels alts càrrecs de l’administració pública”.

