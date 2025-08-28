La producció ‘Salvatges’, proposta de l’Ull Nu per a la projecció de cinema a la vora del llac d’Engolasters

Salvatges (2024), de Claude Barras, és la proposta que fa Ull Nu per a la sessió de cinema a la llera del llac d’Engolasters, convertint la col·laboració entre el festival cinematogràfic i les Nits d’estiu de FEDA Cultura en un clàssic de finals d’agost. La projecció serà aquest dissabte, dia 30, a les 20:30 hores, amb el que caldrà arribar una estona abans a Engolasters i portar llanterna i una manta o estora.
Quant a la pel·lícula, la proposta de Barras transporta a les persones que la veuen a la selva de Borneo en una aventura ecològica plena de coratge i esperança. La jove Kéria, acompanyada del seu cosí Selaï i un adorable nadó orangutan, s’enfronten a la destrucció del seu entorn per les plantacions d’oli de palma, en un viatge que la connecta amb els seus orígens.
La coordinadora de l’MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar, ha explicat que a “Salvatges, del mateix autor de la guardonada “La vida d’un carbassó”, dos cosins molt diferents lluiten per a protegir la selva de Borneo, la llar dels orangutans. És una història que ens farà reflexionar sobre la pèrdua dels hàbitats i la importància de cuidar el nostre entorn”.
Tècnicament, el film d’animació s’ha realitzat amb la tecnologia stop-motion, i beu també de la visió crítica que el seu director ja va mostrar amb la seva anterior i guardonada pel·lícula. Nominada en la categoria de millor llargmetratge en els premis del Cinema Europeu, Salvatges es va estrenar en l’edició de 2024 del Festival de Cannes.
L’assistència a la projecció és gratuïta, però és imprescindible fer una reserva prèvia a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant al 739 111. És aconsellable portar una manta o estoreta per a seure a terra i roba d’abrigar.