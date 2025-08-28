“L’esperança que no es rendeix”, enguany en les Jornades de Teologia de la Seu amb 150 assistents

Les Jornades de Teologia, organitzades per la delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, s’està celebrant aquests dijous i divendres, dies 28 i 29 d’agost, al Seminari Diocesà d’Urgell, a la Seu d’Urgell, amb l’assistència d’un gran nombre de professors i mestres de religió, catequistes, agents de pastoral, membres de Càritas d’arreu de la diòcesi, fidels i veïns de la diòcesi i d’Andorra.
El lema d’enguany és “l’esperança que no es rendeix”, i se celebra també el Jubileu 2025, sent cridats a inocular esperança en el món i reflexionar sobre aquesta virtut teologal, les raons de l’esperança i la seva arrel cristiana. Qui ha obert les ponència és Margarita Bofarull, religiosa del Sagrat Cor, que ha articulat la seva ponència a través de tres elements: “Néixer: Esperança en la vida”; “Créixer: Esperança en la contrarietat”; i “Envellir: Esperança en el final”.
Aquests dos dies de diàleg, reflexió i aprenentatge estan orientats a mestres i professors de religió, preveres, diaques i seminaristes, religiosos, catequistes, i seglars interessats doncs les jornades tenen un format obert.
Les Jornades són presidides pel Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, i han estat presentades per Mn. Pepe Chisvert, delegat d’Ensenyament del Bisbat. Han assistit a la sessió inaugural Mn. Josep M. Mauri i Mn. Ignasi Navarri, vicaris generals; Mn. Antoni Elvira, vicari de pastoral; el secretari general, Mn. David Codina; i el representant del Copríncep Episcopal, Eduard Ibáñez.
La Dra. Margarita Bofarull, és religiosa del Sagrat Cor, membre del Consell Directiu de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida i presidenta del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull; i el Dr. Francesc Torralba, és director de les Jornades de Teologia, de la Càtedra de Pensament Cristià, i Doctor en Filosofia i Teologia per la Universitat de Barcelona.
A la tarda, després de la darrera ponència de Margarita Bofarull, és previst que se celebri la Eucaristia d’enviament, a les 18:00h, a la Catedral Santa Maria d’Urgell, en la que Mons. Josep-Lluís Serrano farà el lliurament de la Missió als professors de religió de la diòcesi.
El divendres 29, el Dr. Torralba exposarà, pel matí, dues ponències que porten per títol “Filosofies de la història” i “Anatomia de l’esperança”. A la tarda, clourà amb “Esperança versus desesperació”.