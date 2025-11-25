La presència de l’os bru, a Andorra, es manté estable amb vuit exemplars registrats en zones frontereres

Amb l’objectiu d’actualitzar i compartir la informació del seguiment que s’està fent de l’os bru a Andorra per part del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i del Cos de Banders, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha reunit aquesta tarda de dimarts amb l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA).
La trobada ha servit per a exposar els resultats diagnòstics de les mostres genètiques que el Ministeri ha rebut dels diferents laboratoris com també la gestió proactiva que s’està duent a terme per a fer el seguiment de la població de l’os.
Les proves de monitoratge han permès confirmar, des del gener i fins a la data, el pas de 8 exemplars d’os que han estat detectats en territori andorrà. L’activitat de moviment de l’os a Andorra s’ha registrat a les zones frontereres del nord del país. Aquestes dades són similars a les de l’any passat, amb la novetat que enguany també s’ha constatat una lleugera presència de l’os al sud-oest del país.
Durant la reunió s’ha explicat que no s’ha constatat cap atac d’os a la cabana ramadera del país. El ministre Casal ha aprofitat per a agrair la feina preventiva del Ministeri i de l’associació per a acordar i aprovar el Reglament de compensació per danys a l’agricultura i a la ramaderia causats per espècies en perill d’extinció, inclòs l’os bru. Una col·laboració que aquest 2025 ha anat més enllà, impulsant des del Departament d’Agricultura i Ramaderia una prova pilot de collars GPS per a monitorar els moviments del bestiar. Sobre aquesta qüestió, s’ha informat que al llarg de l’hivern es tractaran les dades dels 90 collars per a la geolocalització dels ramats que pasturen a les zones on s’ha detectat la presència de l’os a efectes de poder analitzar i aplicar millores per a minimitzar el risc potencial d’atacs al bestiar, més enllà del servei que presten als ramaders.
El ministre ha informat l’APRA del seguiment que s’està fent de la presència de l’espècie i de les diverses metodologies de treball que s’empren sobre el terreny per a poder detectar els exemplars d’os bru que han estat en algun moment dins del territori andorrà.
Finalment, s’ha informat que en el conjunt de la serralada del Pirineu l’any 2024 es van identificar 96 ossos, dels quals 13 cadellades amb 22 cries noves, d’acord amb les dades exposades en la reunió anual del Grup pel Seguiment Transfronterer de l’Os bru al Pirineu (GSTOP), del qual en formen part els tècnics del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, i del Cos de Banders.