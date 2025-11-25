El segon Fòrum d’Experts en Compres se centra en el futur del retail i com adaptar-se a les noves necessitats

El futur sector del retail, les oportunitats que se’n desprenen i la capacitat d’Andorra d’atraure un perfil de visitant amb un tiquet mitjà més elevat han centrat la segona edició del Fòrum d’Experts en Compres. Aquest esdeveniment és una iniciativa que tot just va estrenar-se l’any passat amb la voluntat de convertir-se en una oferta complementària al Shop in Andorra Festival adreçada als professionals del sector.
En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha explicat que “després de la bona experiència de l’any passat, aquest any hem volgut anar més enllà i organitzar una taula rodona amb ponents de renom internacional vinguts de Londres, Milà i Nova York per a conèixer els seus diferents punts de vista i poder-nos crear la nostra pròpia idea de com serà aquest futur”.
El fòrum busca ser un espai de reflexió i estudi de casos d’èxit. En aquesta segona edició, ha estat moderat per la consultora especialitzada en estratègia de turisme regeneratiu i d’impacte social Aradhana Khowala. L’especialista ha assegurat, en la seva introducció inicial, que “Andorra té un potencial increïble; no conec gaires casos de llocs tan petits que atreguin tants turistes”. En aquest sentit, ha apuntat que “el Principat s’ha de fixar en com està canviant el paisatge del retail, tenir clar quines són les noves necessitats dels visitants i ser capaços de focalitzar-se no tant en la quantitat, sinó en el valor afegit que poden aportar.
La taula rodona l’han conformat, a banda d Khowala, Ashumi Sanghvi, emprenedora i estratega en luxe, cultura i tecnologia emergent; Devin Winter, expert en estratègies de moda i luxe centrades en l’experiència i el posicionament de destinacions, i Michael Beutler, reconegut líder en sostenibilitat amb més de quinze anys transformant marques de luxe com Moncler i Kering.