El Govern demana més implicació de la societat civil i de les institucions en l’eliminació de la violència de gènere

El cap de Govern, Xavier Espot, ha demanat més implicació de la societat civil i de les institucions en l’eliminació de la violència de gènere. Ho ha fet durant el seu discurs a l’acte institucional organitzat pel Govern amb motiu del Dia internacional per a l’erradicació de la violència envers les dones, que se celebra aquest 25 de novembre (25N). “Totes i tots sabem que aquesta lluita no es guanya només legislant. S’ha de guanyar en cada àmbit de la nostra societat. Homes i dones hem de dir prou a la violència masclista; en totes les formes i en totes les manifestacions”, ha expressat Espot.
En aquest sentit, tant el cap de Govern com la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, han coincidit que per arribar a la igualtat cal comptar no només amb el compromís dels poders públics, sinó també dels particulars, “perquè la igualtat no s’assoleix sola, i la violència no desapareix sense determinació política, recursos i voluntat social”.
Cadena també ha aprofitat el seu discurs per a presentar la campanya “Destapa la violència. No sempre deixa marca”, impulsada pel Departament de Polítiques d’Igualtat “per a fer visibles totes aquelles realitats que massa sovint passen desapercebudes”. Aquesta campanya, que tindrà una durada anual, utilitza la imatge d’una tireta, per a incentivar que la ciutadania “la tregui i destapi la violència, perquè allò que no s’anomena no existeix”.
Finalment, la cap de Departament de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, i el tècnic d’atenció social, Pol de Villalonga, han efectuat una petita exposició de la feina que duen a terme, respectivament, al capdavant del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere i el Programa per a les Relacions No Violentes.