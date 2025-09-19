La Policia investiga un grup de joves, la majoria menors, per agressions

La Policia investiga un grup de joves, la majoria dels quals menors d’edat, per agressions a altres menors. Una de les agressions, que va ser objecte de la primera denúncia interposada aquest setembre, va tenir lloc a Encamp. Des del moment en què la Policia va ser coneixedora dels fets, li va donar la màxima prioritat recollint tots els indicis i elements per a identificar-ne els autors. Tot i que aquesta agressió es va produir a la parròquia encampadana, la Policia és coneixedora que aquest grup també actuaria a Escaldes-Engordany i podria haver comès altres agressions, així com intimidacions i amenaces.
És per aquest motiu que, en paral·lel a la investigació, s’ha incrementat la vigilància amb patrulles amb agents uniformats i de paisà, i s’ha alertat efectius de totes les àrees del Cos. A més, es treballa activa i estretament amb els comuns, de moment, d’aquestes parròquies amb la col·laboració dels serveis de circulació i de joventut per tal reforçar la seguretat i de poder erradicar situacions de violència com les que s’han denunciat.
La Policia és conscient que aquests comportaments estan generant neguit entre el jovent i les seves famílies i demana que, en cas que tinguin en la seva disposició qualsevol element que pugui ser d’interès per a la investigació, que es posin en contacte amb el Grup de Delictes contra les Persones. També es demana a la ciutadania que, en cas que detectin conductes similars, es posin en contacte amb la Policia perquè pugui intervenir-hi immediatament.