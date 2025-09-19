La Policia investiga un grup de joves, la majoria menors, per agressions

Dos agents del servei de l'ordre entrant al despatx central
Dos agents del servei de l’ordre entrant al despatx central (Policia d’Andorra)

La Policia investiga un grup de joves, la majoria dels quals menors d’edat, per agressions a altres menors. Una de les agressions, que va ser objecte de la primera denúncia interposada aquest setembre, va tenir lloc a Encamp. Des del moment en què la Policia va ser coneixedora dels fets, li va donar la màxima prioritat recollint tots els indicis i elements per a identificar-ne els autors. Tot i que aquesta agressió es va produir a la parròquia encampadana, la Policia és coneixedora que aquest grup també actuaria a Escaldes-Engordany i podria haver comès altres agressions, així com intimidacions i amenaces.

És per aquest motiu que, en paral·lel a la investigació, s’ha incrementat la vigilància amb patrulles amb agents uniformats i de paisà, i s’ha alertat efectius de totes les àrees del Cos. A més, es treballa activa i estretament amb els comuns, de moment, d’aquestes parròquies amb la col·laboració dels serveis de circulació i de joventut per tal reforçar la seguretat i de poder erradicar situacions de violència com les que s’han denunciat.

La Policia és conscient que aquests comportaments estan generant neguit entre el jovent i les seves famílies i demana que, en cas que tinguin en la seva disposició qualsevol element que pugui ser d’interès per a la investigació, que es posin en contacte amb el Grup de Delictes contra les Persones. També es demana a la ciutadania que, en cas que detectin conductes similars, es posin en contacte amb la Policia perquè pugui intervenir-hi immediatament.

