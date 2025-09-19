El procés de reflexió col·lectiva per a definir els reptes de futur d’Andorra per als propers anys es posa en marxa

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el síndic general, Carles Ensenyat, i Jordi Alcobé, cònsol major de Canillo en representació dels comuns, han presentat la iniciativa “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia”, un procés de reflexió col·lectiva que s’engegarà a la tardor amb l’objectiu de definir els reptes de futur d’Andorra per als pròxims anys i que comptarà amb la participació de les institucions del país: Govern, Consell General i els comuns, així com de la ciutadania.
En una primera fase, durant la primera quinzena d’octubre, es realitzaran, d’una banda, sessions a totes les parròquies obertes a tothom per a recollir les inquietuds i propostes de la ciutadania; i, de l’altra, espais de diàleg multisectorials per a recollir visions diverses. Els informes de les sessions de debat es trametran al Comitè rector del procés participatiu, copresidit per Elisenda Vives i Manel Riera, que analitzarà i sistematitzarà la informació recollida. Ho han explicat ells mateixos, juntament amb la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, que coordinarà el procés juntament amb Andorra Recerca i Innovació (AR+I). El Comitè rector, de fet, s’ha constituït aquest mateix divendres iniciant el calendari previst del procés.
La segona fase del procés participatiu, prevista per al gener del 2026, preveu la selecció de persones majors d’edat escollides per sorteig com a mostra representativa de la societat andorrana per a conformar l’Assemblea Ciutadana. Abans que finalitzi el primer trimestre es preveu el retorn a la ciutadania del resultat obtingut en la recollida de les propostes de futur per Andorra.
Xavier Espot ha dit que el procés participatiu Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia vol esdevenir un espai obert i plural, on la ciutadania i els diversos agents socials, econòmics i juvenils puguin expressar les seves idees, inquietuds, i propostes, i ha volgut subratllar que “una reflexió sobre el futur d’Andorra només podrà tenir èxit si és col·lectiva”, i per això, ha animat a la participació.
El síndic general, per la seva banda, s’ha mostrat satisfet perquè el Consell General s’associï i es vinculi a aquest procés de reflexió col·lectiva com a referent democràtic i representatiu del poble andorrà. Ensenyat ha ressaltat que la iniciativa dona continuïtat al projecte Andorra: reptes del futur impulsat pel Consell General el 2021.
Jordi Alcobé, com a representant dels comuns, ha evidenciat que les corporacions aportaran l’experiència en la gestió local, la proximitat amb els ciutadans i la capacitat d’adaptar les polítiques públiques a les realitats de cada parròquia.
El calendari del procés
Les sessions de debat obertes a la ciutadania començaran el dimecres 1 d’octubre a Sant Julià de Lòria (seminaris del Centre Cultural i de Congressos, 19 h), i seguiran el dijous 2 d’octubre a la Massana (sala dels Arcs, 19 h). Dilluns 6 d’octubre se celebrarà una sessió a Encamp (sala de congressos del Complex esportiu i sociocultural, 20.30 h), dimarts 7 serà el torn del Pas de la Casa (sala de conferències del Centre esportiu, 20.30 h), mentre que el dimecres 8 el debat ciutadà aterrarà a Ordino (sala La Buna, 20.30 h) i el dijous 9 d’octubre ho farà a Andorra la Vella (Centre de Congressos, 20.30 h). Els darrers debats parroquials seran el dilluns 13 d’octubre a Escaldes- Engordany (vestíbul de la sala del Prat del Roure, 19 h) i el dimarts 14 a Canillo (Palau de Gel, 19 h).
Aquest procés de participació ciutadana estarà pilotat pel Comitè rector, constituït aquest divendres, 19 de setembre, sota la presidència de Manel Riera i Elisenda Vives. També en formen part les ministres Mònica Bonell i Helena Mas; les conselleres generals Meritxell López, Mari Àngels Aché i Susanna Vela; els cònsols major de Canillo, Jordi Alcobé, i menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao; i dues representants de la Visura ciutadana: Maria Carme Lamelas i Esther Vila. També en formen part la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el sociòleg d’Andorra Recerca i Innovació, Yvan Lara, que supervisaran tècnicament el procés.