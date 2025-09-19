Andorra torna a tenir estand propi a la 43a Setmana del llibre en català, a Barcelona

Andorra comptarà una edició més amb un estand a la Setmana del Llibre en Català, que se celebra al Passeig Lluís Companys de Barcelona, del 19 al 28 de setembre. La participació en la Setmana agruparà sota el mateix estand, el número 41, el Govern, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu, on s’oferiran en total prop de 200 títols donant un relleu especial a les darreres novetats.
La Setmana del llibre en català, que enguany arriba a la 43a edició, és una mostra que té per objectiu promoure la lectura i la venda de llibres en català. Enguany agruparà 312 expositors en 93 casetes. Es pot trobar més informació a www.lasetmana.cat.
Andorra hi participa des de 2012, en un inici cada dos anys, i ho fa de forma anual des de 2016. Els objectius de la presència d’Andorra a la Setmana són promoure el sector editorial andorrà i pirinenc, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet per encàrrec o amb suport institucional i exposar, d’aquesta manera, una mostra del ventall cultural del Principat i del Pirineu. L’Associació Llibre del Pirineu rep el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) per participar-hi conjuntament amb Andorra.
Llista d’editors participants
Publicacions del Govern d’Andorra; Universitat d’Andorra; Editorial Andorra; Aloma Editors; Anem Editors; Marinada Edicions; Editorial Llamps i Trons; Societat Andorrana de Ciències; Trotalibros Editorial; Editorial i Acadèmia Masegosa; Editorial Medusa i Edicions Salòria.
El Matí d’Andorra
Com és habitual, a la programació de la Setmana s’hi dedica una jornada a la producció literària andorrana: el Matí d’Andorra, que se celebrarà el dissabte, 27 de setembre, a l’Escenari 2 i comptarà amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, dels editors i dels autors del Principat. La programació és la següent:
De 10.15 h a 10.25 h Presentació institucional
Ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell
Direcció de la Setmana del Llibre en català
Matí d’Andorra I. De 10.25 h a 10.45 h
Xerrada: Pirineu: Ecosistema del Llibre Propi
Què coneixem del Pirineu i la seva realitat en el món cultural? En els darrers 30 anys, s’ha desenvolupat un ecosistema propi que abasta tota la cadena del llibre, des de qui escriu fins a editorials, impremtes i fires testimonien aquest ecosistema. Un moviment arrelat que, en els últims anys, no ha deixat de créixer i consolidar-se.
Presenta Isidre Domenjó
Organitza: Associació Llibre del Pirineu
Presentacions de novetats editorials conduïdes per Noemí Rodríguez
Matí d’Andorra II. De 10.45 a 11.05 h
Novetats al voltant de l’art al Pirineu
La pintura mural romànica a l’Alt Urgell i Cerdanya, de Montserrat Pagès. Edicions Salòria. Consideracions sobre l’art rupestre i popular, de Jordi Casamajor. Marinada Edicions.
Matí d’Andorra III. De 11.05 a 11.25 h.
La increïble història del rei d’Andorra. L’estafador que va ser rei, de Jorge Cebrián. Anem editors
Una història tan increïble que només pot ser certa. En aquesta presentació coneixerem la novel·la L’estafador que va ser rei, el nou llibre de Jorge Cebrián, publicat per Anem Editors, basat en el documental homònim, que reconstrueix la vida d’un personatge real i extravagant: un aventurer, impostor i oportunista que, en ple segle XX, es va fer passar per monarca en terres llunyanes, combinant cinisme, enginy i ambició desmesurada.
La presentació comptarà amb la presència de l’autor i l’aparició estel·lar del rei Boris.
Matí d’Andorra IV. De 11.25 a 11.40 h
‘Sentinella’, el no sempre fàcil camí del cuidador Sentinella, de Joan Peruga. Editorial Andorra
Matí d’Andorra V. De 11.40 a 12 h
Presentació de novetats de l’Editorial Medusa
L’Editorial Medusa convida a descobrir dues novetats que dialoguen entre el passat i el present amb mirada aguda i sensibilitat literària.
• Un centaure a la Rambla (Ramon Reventós), Editorial Medusa
• Matermorfosis (Laura Tomàs Mora), Editorial Medusa
Matí d’Andorra VI. De 12 a 12.30 h Presentació de novetats literàries
Aquesta taula aplega tres veus literàries que aborden, des de registres diversos, les connexions entre paisatge, memòria i identitat a través de la narrativa breu i la novel·la.
Tolls, de Nil Forcada. Pagès editors. Premi Fiter i Rossell 2024
El fil de la vida, de Francesc Xavier Ambròs. Llamps i trons. Premi Carles Borromeu de contes i narracions MoraBanc 2024
El cantó fosc del Cadí, de Jordi Corominas i Llorenç Planes. Edicions Salòria
Matí d’Andorra VII. De 12.30 h a 13 h
Lectura dramatitzada d’Un any de la nostra vida de Xavi Fernàndez
Amb Un any de la nostra vida, (Editorial Masegosa) Xavi Fernàndez Hermoso (1960-2024) va donar veu a un capítol de la memòria històrica del Principat: el paper d’Andorra com a territori de pas i refugi enmig de dues dictadures.
Aquesta obra va ser pionera a abordar escènicament aquest episodi històric, convertint-se en un punt d’inflexió dins el teatre vinculat a la memòria col·lectiva andorrana i pirinenca. La presentació inclou la lectura teatralitzada de diversos fragments de l’obra acompanyats d’alguns dels temes musicals habituals de la banda sonora de Ràdio Andorra, de la mà dels actors Pere Tomàs i Elena Santiago.
Signatures a l’estand
La Colla (quatre i Esquirol), el dissabte 27 a les 12 del migdia. Montse Milàn i Eva Cañadas. Edicions Salòria.
Altres activitats fora del Matí d’Andorra
Dimecres 24 de setembre, a les 11.30 hores, Albert Villaró presentarà Cadí. Una biografia, publicat per Símbol editors.